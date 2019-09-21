比特幣近月表現疲軟 山寨幣熱度強強滾
比特幣向來是加密貨幣之王，不過市值分居二、三名的「山寨幣」（Altcoin，或稱競爭幣）正甩開今年來的落後表現，獲得上漲動能。
彭博資訊彙整的資料顯示，市值第二大的加密貨幣以太幣（Ether）正準備突破連續六個月來表現落後比特幣的頹勢。在過去十個平日交易日，以太幣有六天單日漲幅優於比特幣，過去12個周末中，有八個周末表現超前。市值第三大的瑞波幣（XRP）過去11天中有七天表現優於比特幣，一些山寨幣也開始上演反攻行情。
加密貨幣歷經2018年崩盤後，今年行情復甦，主要受惠於市場預期機構投資人進一步採用這些數位貨幣，以及臉書計劃發行自家的加密貨幣Libra。這也帶動中國人民銀行在內的一些金融機構尋求打造數位貨幣。
然而，監管阻力仍大與臉書的計畫欠缺進展，導致比特幣近期漲勢受阻，從7月來價格維持在1萬美元左右，過去一個月則下跌約5%。同期間，以太幣與瑞波幣分別上漲約10%與6%。
加密新聞網站Crypto Briefing創辦人兼執行長高翰（Han Kao，音譯）表示：「以往的模式是，比特幣率先飆漲，接著急跌。我不認為這一回來自比特幣的價值會大量移轉給山寨幣，但一些加密貨幣的計畫開始展現明確的應用案例與採納，可預期山寨幣開始重獲投資人較多關注。」
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