親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

舉重世錦賽／郭婞淳挺舉、總和破世界紀錄 奪2金1銀

警方把連千毅「包起來」 逮捕畫面曝光

比特幣近月表現疲軟 山寨幣熱度強強滾

2019-09-21 20:42經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

比特幣向來是加密貨幣之王，不過市值分居二、三名的「山寨幣」（Altcoin，或稱競爭幣）正甩開今年來的落後表現，獲得上漲動能。

彭博資訊彙整的資料顯示，市值第二大的加密貨幣以太幣（Ether）正準備突破連續六個月來表現落後比特幣的頹勢。在過去十個平日交易日，以太幣有六天單日漲幅優於比特幣，過去12個周末中，有八個周末表現超前。市值第三大的瑞波幣（XRP）過去11天中有七天表現優於比特幣，一些山寨幣也開始上演反攻行情。

加密貨幣歷經2018年崩盤後，今年行情復甦，主要受惠於市場預期機構投資人進一步採用這些數位貨幣，以及臉書計劃發行自家的加密貨幣Libra。這也帶動中國人民銀行在內的一些金融機構尋求打造數位貨幣。

然而，監管阻力仍大與臉書的計畫欠缺進展，導致比特幣近期漲勢受阻，從7月來價格維持在1萬美元左右，過去一個月則下跌約5%。同期間，以太幣與瑞波幣分別上漲約10%與6%。

加密新聞網站Crypto Briefing創辦人兼執行長高翰（Han Kao，音譯）表示：「以往的模式是，比特幣率先飆漲，接著急跌。我不認為這一回來自比特幣的價值會大量移轉給山寨幣，但一些加密貨幣的計畫開始展現明確的應用案例與採納，可預期山寨幣開始重獲投資人較多關注。」

近來包括以太幣和瑞波幣等「山寨幣」，開始上演反攻行情。 路透
近來包括以太幣和瑞波幣等「山寨幣」，開始上演反攻行情。 路透
分享

比特幣山寨中國人民銀行

相關新聞

港交所不死心 傳聘用瑞銀遊說收購倫交所

2019-09-21 15:57

過去一周 市場回顧

2019-09-21 13:29

銷量不佳！加國連鎖咖啡店Tim Hortons 下架素肉產品

2019-09-21 13:02

大豆蛋白來染紅 人造肉如同生肉

2019-09-21 13:02

英國自動化落後其他G7經濟體

2019-09-21 11:18

加拿大家庭資產淨值下滑！平均小幅減至台幣1611萬元

2019-09-21 10:56

貿談又添變數？陸代表團取消參訪 美股下跌159點

2019-09-21 08:59

美資金緊俏 Fed擴表壓力增

2019-09-21 01:49

印度拚經濟 大降企業稅

2019-09-21 01:48

日核心CPI探兩年低點

2019-09-21 01:48

美企盈餘衰退恐惡化

2019-09-21 01:48

鈀金供給短缺 價格創高

2019-09-21 01:46

亞馬遜挺減碳 將大買電動車

2019-09-21 01:44

德拚降CO2 美卻放寬汽車廢氣排放標準

2019-09-21 01:44

日韓貿易爭端 將啟動磋商

2019-09-20 23:51

橄欖球世界盃開打 日觀光熱

2019-09-20 23:46

全球鋼鐵業獲利 拉警報

2019-09-20 23:45

影／彭博：日本威士忌熱潮背後 令人幻滅的真相

2019-09-20 17:57

OECD下修全球經濟成長率

2019-09-19 23:23

美企執行長信心連六降

2019-09-19 23:20

日晶片原料 延後銷韓

2019-09-19 23:20

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24

都是因為環保！消費者減少購買肉類、瓶裝飲料

2019-09-15 09:27

彭博專欄／陸匯率回穩 新興幣鬆一口氣

2019-09-15 00:06

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

貿談又添變數？陸代表團取消參訪 美股下跌159點

2019-09-21 08:59

美釋善意 400項陸貨免加稅

2019-09-21 02:08

網友好壞亂獻計！一把傘卡住辦公室門 員工爽放兩天假

2019-09-21 11:32

中美經貿副部級磋商結束 外電稱雙方達成協議渺茫

2019-09-21 09:33

小偷發現新寶 油電車2珍貴金屬讓竊案頻傳

2019-09-21 11:34

影／買不起奶粉 爸媽竟泡咖啡餵女嬰、日喝1.5公升

2019-09-21 15:33

詭異！已故醫師車庫發現2200嬰屍

2019-09-21 11:26

日本浴缸特殊設計用途不明 網：坐著洗澡放肥皂

2019-09-21 12:57

替沙國還手 美軍擬空襲伊朗

2019-09-20 23:41

美「知台派」官員博明 可望任白宮副國安顧問

2019-09-21 04:52

川普：美國和中國貿易談判取得許多進展

2019-09-20 23:10

習近平與沙國國王通話：希望全面調查油田遇襲

2019-09-21 09:26

要官員下台！韓國反對黨「剃頭抗議」竟源自孔子？

2019-09-21 10:00

加拿大Tim Hortons賣人造肉三明治吃癟！

2019-09-21 09:35

趕在總統大選前達美中貿易協議？川普：不需要

2019-09-21 03:03

男子風箏衝浪自拍影片 意外拍到流星墜落瞬間

2019-09-21 12:57

影／百萬響應僅百人現身 「硬闖51區」虛驚一場

2019-09-21 12:51

慘遭中國打臉後相互慰藉 美澳領袖爭相撂狠話 　

2019-09-21 19:33

男童嗆「你不是我真正爸爸」 繼父憤怒勒斃後棄屍電錶箱

2019-09-21 14:20

加拿大家庭資產淨值下滑！平均小幅減至台幣1611萬元

2019-09-21 10:56

台灣受惠！珍珠奶茶熱讓日本「珍珠」進口量增至4.5倍

2019-09-21 17:38

全美已8死！沃爾瑪、Sams Club商店停售電子菸

2019-09-21 11:31

中國農業代表團取消訪問美國農業區行程

2019-09-21 05:25

猶他州車禍4死12重傷 乘客據信為中國或台灣人

2019-09-21 07:44

美增關稅豁免清單 貿易戰釋善意

2019-09-20 23:46

猶他州中國遊客重大車禍 外交部：未獲國人傷亡訊息

2019-09-21 10:12

美中談判 還有三風險

2019-09-21 00:10

美資金緊俏 Fed擴表壓力增

2019-09-21 01:49

耶魯性醜聞！醫學院教授涉性侵性騷擾多名學生

2019-09-21 20:03

伊朗攻擊沙國設施後 美增援沙國與阿聯

2019-09-21 07:50

提取指骨化石DNA 專家重塑古人類容貌

2019-09-21 14:49

美國第一夫人國宴禮服 台幣5萬有找

2019-09-21 18:28

談判一路順？路透：有三險關要過

2019-09-20 23:51

川普放話：不需要在2020大選前 達成美中貿易協議

2019-09-21 13:04

澳洲總理相挺 美中貿易談判川普再講狠話

2019-09-21 13:00

美中貿易談判無進展 中媒外媒報導兩樣情

2019-09-21 14:02

印度拚經濟 大降企業稅

2019-09-21 01:48

美企盈餘衰退恐惡化

2019-09-21 01:48

英稱脫歐協議可望下月敲定 愛爾蘭：還差很遠

2019-09-21 14:50

中國取消赴美農業訪問行程 美股收黑

2019-09-21 05:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top