美股收黑 陸代表團不參觀農場了 美中談判再度橫生枝節

2019-09-21 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周五（20日）轉跌，一周以收黑告終，中斷連三周漲勢。美中貿易談判進展再度橫生枝節，投資人信心又受動搖。

美國政府公布400項大陸產品豁免關稅清單，激勵美股周五開盤上漲。不料午後轉跌，有報導說中國貿易代表團取消周末訪問蒙大拿州和內布拉斯加州農場。同時，美國總統川普又告訴記者，他希望達成「全面協議」而非部分協議，還說， 「我不覺得我非在大選前有協議不可」。

市場原本看好的美中談判氣氛遽變，晶片股和工業股隨即帶動下殺。費城半導體指數收盤大跌1.8%，台積電ADR重挫2.3%。

道瓊工業指數周五跌160.60點，跌幅0.6%，收26,934.19點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.5%和0.8%。美股三大指數一周下來跌幅在0.5%至1%。

周五適逢「四巫日」，即股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權每季同一天到期的結算日，這一天往往波動較大，投資人也不敢大意。

展望接下來幾周，Edward Jones策略師沃恩（Kate Warne）提醒，美股仍可能重現8月的震盪格局，他看好美股會繼續上漲，但「並非一路坦途」。

高盛也認為，「我們預料未來一個月波動會上升，主要是投資人不確定性季節性上揚所致。」

同時，聯準會（Fed）下一步會怎麼走，沃恩認為目前仍難逆料，要取決於10月的貿易談判的進展。她說：「諸多跡象顯示經濟正在走緩，但加速走緩的跡象不多。」

道富環球投資首席投資策略師亞羅尼（Michael Arone）指出，Fed今年已兩度降息，投資人為此感到雀躍，但是否保持寬鬆並不確定，也讓美股裹足不前。他說：「美股逼臨歷史新高不遠，但目前有顧慮，也沒有把握，其中一大因素就是，Fed一直讓投資人茫無頭緒。」