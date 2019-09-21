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台灣受惠！珍珠奶茶熱讓日本「珍珠」進口量增至4.5倍

2019-09-21 17:38聯合報 記者李京倫╱即時報導

日經中文網報導，日本「珍珠」飲品在年輕人之間大為流行，帶動粉圓進口量增加，今年1-7月的進口量近6300噸，是去年同期的4.5倍，超過2018年全年的約3000噸，其中，來自珍珠飲品發祥地台灣的進口激增，2018年從台灣進口的粉圓量，超過此前在日本進口來源地中居首位的泰國

粉圓進口額則增至21億日圓，是去年同期的5.8倍，大幅超過2018年全年的8.6億日圓。2018年與2017年相比，進口量增至1.4倍，進口額增為1.8倍，均創歷史新高，熱潮連續兩年拉動需求增長。

從進口來源地看，截至2017年泰國排在首位，但2018年台灣躍居首位。今年1-7月來自台灣的進口量達到5435噸，增至去年同期的8.9倍，在進口份額中佔到87％。

台灣産崛起的背景在於「春水堂」和「貢茶」等台灣珍珠飲品的專賣店在日本增加。春水堂目前在東京、大阪和福岡等有14家店，自2013年進入日本以來，一直持續開店。預定於10月在廣島開店，成為春水堂在日本的第15家店。

此外，在自己家利用珍珠粉圓製作飲料和甜點的人正在增加，這也是進口增加的原因之一。日本美食交流網站COOKPAD的搜索數據分析服務「TABEMIRU」顯示，8月的「珍珠粉圓」的搜索頻率增至去年同月的6.6倍。

珍珠奶茶的「珍珠」原料是木薯粉圓，在一般的食品材料行都可買到。圖／取自網路
珍珠奶茶的「珍珠」原料是木薯粉圓，在一般的食品材料行都可買到。圖／取自網路
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