印度發現新塑膠降解法 鐵氟龍炊具引食安疑慮

2019-09-21 16:46 中央社 新德里21日專電



印度團隊最近發現一種環保的塑膠降解方法，只要把金屬離子和鐵氟龍等塑膠材質放在攝氏70度的葡萄糖溶液中攪拌幾天，就能降解成塑膠分子，引發含鐵氟龍炊具的安全疑慮。

這個由印度理工學院馬德拉斯分校（IIT Madras）化工系教授普拉帝（Thalappil Pradeep）領導的研究團隊，已把上述相關研究成果發表在「美國化學學會永續化學工程」期刊（ACS Sustainable Chemistry &Engineering）上。

研究人員提醒，由於現代許多炊具都塗有具耐熱、絕緣、化學惰性及物理穩定性的鐵氟龍（聚四氟乙烯，），類似降解的化學反應也會出現在炊具上，這將導致食物含有微量塑膠或塑膠分子。

普拉帝告訴印度人報（The Hindu），研究人員拿著塗有鐵氟龍塗料的磁力攪拌棒，在裝有攝氏70度、且含1000ppm（百萬分之1濃度）葡萄糖溶液和金箔的燒杯中攪拌15天。

普拉帝回憶說，過了幾天後，他們發現一些異常現象，在溶液表面上漂浮著一些發著紅光的碎片，經分析後，這些碎片含有金外，也含有氟碳聚合物（fluorocarbon polymer），研判這些氟碳聚合物是鐵氟龍在經過相關作用後而產生。

因此，研究團隊又嘗試不同的鐵氟龍型態，如鐵氟龍塑膠粒、鐵氟龍膠帶、鐵氟龍盤等，重複上述的實驗，也使用不同的金屬，如銅、銀和鐵等，都獲得相同結果。

普拉帝指出，這顯示原來非常穩定的鐵氟龍可透過攪拌摩擦而電降解為分子。

他解釋說，當葡萄糖溶液與在其中的金屬被不斷攪拌時，金屬首先從表面滲出離子，而鐵氟龍則在被攪拌時因摩擦產生電荷，這時鐵氟龍帶負電，會吸引帶正電的金屬離子，經交互作用進而導致金屬與鐵氟龍相結合。這種情況隨著攪拌而愈來愈多，鐵氟龍降解為分子也就逐漸增強。

這篇論文的第一作者、IIT馬德拉斯分校研究人員納格（Abhijit Nag）表示，研究團隊又嘗試對聚乙稀和聚對苯二甲酸乙二酯（PET）進行同樣實驗，也獲得類似結果。

人類經常亂丟塑膠垃圾而流入海洋，研究人員在論文中指出，海洋有大量金屬離子，海浪也會產生攪拌作用，這將會導致上述塑膠降解狀況發生，可能是海洋產生微塑膠和塑膠分子的途徑之一。