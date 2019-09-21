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英國自動化落後其他G7經濟體

2019-09-21 11:18聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

根據英國國會商業、能源及產業策略委員會，英國在機器人、自動化技術方面落後其他先進經濟體，這也讓英國就業機會、企業及國家的繁榮深陷風險。

英國衛報報導，商業、能源及產業策略委員會由不同黨籍議員組成，委員會的議員表示，政府縮減對企業支持、未鼓勵企業投資，造成英國企業落後於七國集團（G7）其他經濟體。

自動化將造成企業革命性改變，不過，同時也提高失業率，因為機器人、無人駕駛車輛將取代工廠或倉庫的人力工作。

然而，商業、能源及產業策略委員會表示，自動化趨勢無法擋，英國必須改變，政府必須針對第四次工業革命在技術及訓練上做投資，否則將落於人後。

報導指出，2015年，英國平均每100萬工時僅有10個機器人；美國有131個機器人，德國有133個機器人，日本更有多達167個機器人。至2017年，英國在工業機器人的出貨市占率僅0.6%。

商業、能源及產業策略委員會主席瑞維斯（Rachel Reeves）表示，「威脅英國經濟、未來工作增加的不是英國擁有太多機器人，而是太少。政府沒有帶頭投資在自動化及機器人科技上」。

該委員會報告批評政府在2015年廢除「製造業顧問服務」；議員表示，停止這項服務讓企業、尤其是小型企業，更難獲得自動化相關輔導及建議。

瑞維斯表示，脫歐造成企業投資縮減，導致英國自動化進度緩慢。她說，脫歐將讓英國大學更難與歐洲大學合作研發科技，且造成優秀工程師不願在英國工作。

英國自動化落後於其他先進經濟體。美聯社
英國自動化落後於其他先進經濟體。美聯社
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英國G7脫歐

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