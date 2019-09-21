加拿大家庭資產淨值下滑！平均小幅減至台幣1611萬元

2019-09-21 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



市調及分析公司Environics Analytics的最新報告顯示，加拿大家庭的平均資產淨值，近十年來首見下滑，主要是債務增加、年金縮水和流動資產下跌。

去年，加拿大每戶資產淨值平均減少7,594加元（約台幣18萬又205元）或1.1%，降至67萬8792加元（約台幣1610萬7734元），因為年末股市修正、負債水平升高、退休金計畫價值下滑，抵銷了房價上揚的效果。

根據Environics Analytics，房屋收益平均增加6336加元或1.6％，但股市低迷導致流動資產減少1萬零45加元，負債則增加3309加元或2.3％，退休金計畫小幅縮水576加元或0.4％。

Environics Analytics研究發展部門資深副總裁麥榮發表聲明說：「加拿大家庭深切感受到去年第四季股市大幅下滑的影響。」

加拿大央行自2017年到2018年10月之間曾五度升息，助長債務水平攀高。但股市回穩、房價回升，以及央行將利率維持在1.75%不變，今年加國家庭的平均資產淨值可能改善。

麥榮說：「加拿大人積極設法控管負債並增加儲蓄。」例如把利率彈性變化的非房貸型貸款轉變為利率固定的貸款。加國在2018年有四個省的平均家庭債務減少，分別是紐芬蘭-拉布拉多、新斯科夏、薩克其萬和亞伯達省。

報告顯示，安大略省的家庭債務增幅最大，增加3.9%到16萬5937加元，卑詩省則增加2.9%至19萬3260加元。

但總體而言，安大略是去年表現最佳的省分，因為他們偏好銀行存款勝過買股票，所以免於股市波動的影響。該省家庭平均資產淨值少了「可忽略不計的」的62加元，減至79萬4916加元。

卑詩省的房價增幅雖不如全國平均，但每戶平均資產淨值減少1.2%後仍有94萬3742加元，居全國最高。