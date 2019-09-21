鈀金供給短缺 價格創高

2019-09-21 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



受到地緣政治緊張局勢升高、各國央行立場偏鴿的支撐，貴金屬行情20日盤中走揚，鈀金更因為供給短缺，價格衝上歷史新高。

紐約鈀金現貨20日盤中大漲2.6%，報每英兩1,661.10美元，創新高，一周來漲約1.9%，為連續第七周上漲。德國商銀分析師溫柏格指出，鈀金不只有投機性買盤，汽車製造業者也擔心鈀價持續上漲，因此搶先進場買進。供應更加緊俏、加上全球兩大汽車市場美國與中國大陸的貿易緊張降溫，也支撐鈀金價格。

此外，黃金得到美元回貶及中東緊張升高之助而走高，紐約黃金現貨一度漲0.5%，報每英兩1,507.25美元，本周共上漲0.9%；白金現貨漲1.2%至每英兩949.95美元，白銀現貨漲1.1%至每英兩17.9834美元。

美國表示正在建立多國同盟，以遏止伊朗對中東安全的威脅。溫柏格說，中東情勢動盪，資金轉入安全資產，且美元匯率走貶，帶動金價上揚。分析師指出，全球經濟展望仍相當不利，且各國央行將繼續放鬆貨幣政策，也有利金價。

瑞銀分析師指出，由於Fed偏向「鴿派」，加上貿易戰的不確定性，有利未來幾個月的金價走勢。技術指標顯示投資者已減少多單部位，聚焦於每英兩1,480美元附近的支撐區，並認為1,450美元是再度進場的理想價位。