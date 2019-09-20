爐面？密孔症？網友七嘴八舌評iPhone 11

2019-09-20 23:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果搭載三鏡頭的最新智慧手機iPhone 11周五（20日）開賣， 引來消費者七嘴八舌的評語，從「醜陋」、「像火爐」、到可能引發「密集恐懼症」（trypophobia）都有。

財經新聞網站MarketWatch報導，使用者剛拿到這款新手機時，在社群媒體發表的評語大多聚焦在 iPhone 11系列的多重鏡頭，而初步評論似乎以惡評居多。

例如，網名@MKND22的推特用戶就直言：「見鬼了，新iPhone真醜陋。」另一位網名叫@rbhussain1的用戶寫道 ：「699美元買這麼醜的設計…我還是繼續用手上的iPhone好了。」

iPhone 11售價每支699美元起跳，特色是搭載三個鏡頭（一個前置鏡頭和兩個後鏡頭），標榜能拍攝慢動作自拍影片、超廣角照相，以及夜間模式。起價分別為999美元和1,099美元的iPhone 11 Pro和11 Pro Max更凸顯第三個後鏡頭，使攝影功能大為提升。

然而，iPhone 11系列手機背面的圓形鏡頭數目增多，令一些使用者覺得很新奇，但也有許多使用者看不太順眼。

例如網名@parizaad159的用戶就覺得，這些鏡頭排列方式看來簡直像是瓦斯爐的爐面。他寫說：「提姆在新iPhone 11上煮啥？」（What's Tim Cooking on new iPhone11 ?）蘋果執行長庫克英文名為Tim Cook，而cook當動詞是烹煮之意。

另一位網名@greengodict的用戶也有同感，他說：「（已故前蘋果執行長）賈伯斯若是看到iPhone 11的爐面特徵，想必會在墳墓中輾轉反側。」

另有些人覺得，這些鏡頭排起來很像菲比精靈（Furby）的大眼睛。還有人說，像極了嘴唇上有顆痣的超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）瞪大眼睛的模樣。

最糟的是，一些人宣稱，手機背後的圓鏡頭會讓他們的「密集恐懼症」發作，指的是對密集排列的孔洞（例如蜂窩或草莓表面）感到反感或恐懼。

網名@saraahmcg的推特用戶就說：「這支新iPhone11給我密集恐懼症…」

網名@PatMSeymourVA用戶說：「出於對密恐症患者的尊重，我不分享iPhone 11的最新照片，但老天爺，看起來令人毛骨悚然。」