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美資金緊俏 Fed擴表壓力增

2019-09-21 01:49經濟日報 編譯任中原／綜合外電

由於美國融資市場資金緊俏，聯邦資金的實際利率超過政策利率區間的上限，使聯準會Fed）20日連續第四天透過隔夜附買回操作對市場注入臨時流動性，也使Fed面臨再度擴張資產負債表的壓力，可能10月就會討論。

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紐約聯邦準備銀行20日將實施附買回操作，對市場注資750億美元；本周的注資總額達2,780億美元。美國公債供給額持續增加，且市場對美國公債之類的安全性資產需求提高，使銀行業的公債持有額提高，Fed持有的銀行準備金減少，使美國融資市場更加脆弱。

Fed主席鮑爾說，將繼續進行附買回操作，使市場恢復正常；Fed並將提供充裕的銀行準備金，使附買回操作不需要如此頻繁。但他也說，「我們可能必須更快使資產負債表恢復有機性的擴張」，並提到Fed可能再度買進證券，以永久性增加準備金，並確保銀行業流動無缺。

專家普遍認為，附買回操作只是頭痛醫頭；Fed須採取更長期性的解決措施，包括提高公債持有額，以永久性提高準備金水位。

Jefferies集團經濟學者指出，Fed須至少提供比目前多一倍以上的資金，並採取更有力的做法；品浩（PIMCO）短期債券主管史奈德指出，年底前美國公債供給將增加，且Fed準備金規模可能進一步下降，未來市場融資壓力將經常出現。

摩根士丹利專家杭貝奇認為，永久性緩解融資壓力的唯一做法，就是重新建立準備金緩衝水位。由於銀行公債部位增加，因此Fed依賴附買回操作並不能解決準備金減少的問題；而且經常進行附買回操作，將使市場不確定性升高，且操作金額也將愈來愈大。

Fed頭痛聯準會

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