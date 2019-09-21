印度拚經濟 大降企業稅

2019-09-21 01:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



印度財政部20日意外宣布，將調降本國企業基本稅率從30%降到22%，低於亞洲平均值，估計總規模約205億美元，從2019年度（今年4月1日起）生效，以激勵國內投資並吸引外人直接投資（FDI），顯示政府也加入央行的刺激經濟行列，激勵印度股市締造十年來最大漲幅，盧比匯率強升。

財政部長希塔菈曼20日宣布，新稅率再加上其他稅費，估計有效稅率為25.2%；10月1日後新成立企業的基本稅率更低到15%，有效稅率估計為17.01%，使印度的企業稅率與新加坡比肩。由於印度上季經濟成長率降到5%，為六年來最低，促使政府提振需求及投資，央行也已降息刺激成長，總裁達斯對這項措施表示歡迎。

印度總理莫迪表示，減稅政策將大幅提振政府的「印度製造」計畫。專家也說，在美中貿易戰促使企業轉移產線之際，這項措施也將提高印度的投資吸引力。

希塔菈曼表示，減稅措施將促進投資及經濟成長，但政府稅收將減少1.45兆盧比（約205億美元）。政府預估本年度總稅收為16.5兆盧比，預算赤字占國內生產毛額的比率約3.3%。

受減稅利多激勵，印度Sensex股價指數20日在銀行與汽車類股領漲下，收盤暴漲5.3%至38,014.62點，為2009年5月來最大單日漲幅；盧比也領漲新興亞幣，對美元匯率一度升值1%，報70.6610盧比。

牛津經濟學公司亞洲經濟主管戚休爾說，這項出乎意料的擴張性財政措施，有利投資信心，但債市投資人也會觀察減稅對預算赤字的可能傷害。

租稅顧問業者指出，這些強力措施將提高印度的競爭力，且一些外國企業已因美中貿易戰而有意離開中國，因此印度降稅，有利吸引外人直接投資。