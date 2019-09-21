德拚降CO2 美卻放寬汽車廢氣排放標準

2019-09-21 01:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠 ／綜合外電



德國政府在各界抗議減排目標無法達標的聲音下，20日終於同意一套全面性的氣候政策，在2030年前將投入至少1,000億歐元（1,100億美元）。然而同一時間，美國川普政府卻放寬汽車廢氣排放標準，德、美兩國在氣候政策上漸行漸遠。

德國政府承諾在2030年之前投入至少1,000億歐元，但強調此舉不會導致財政支出提高，將以碳交易計畫和氣候政策中其他措施的所得做為財源，未來也打算發行綠色債券。

美國環保局20日則公布更寬鬆的汽車排廢標準，且剝奪加州自行制定更嚴格減排目標的能力。但官員表示，這措施將讓美國民眾獲得更便宜、更安全的汽車。