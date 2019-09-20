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影／彭博：日本威士忌熱潮背後 令人幻滅的真相

2019-09-20 17:57聯合報 記者周辰陽╱即時報導

日本威士忌在近幾年迅速竄紅，除了因在國際間屢屢獲獎外，不同於傳統威士忌產地而蒙上一層神秘面紗，都讓歐美酒客趨之若鶩，願出高價購買知名職人釀出的威士忌。但《彭博》報導，這波熱潮背後隱藏了令人幻滅的真相：所謂的「日本威士忌」的酒，可能多數是從國外進口，根本不在日本當地生產。

根據美國蒸餾酒精委員會，美國從日本進口威士忌，金額從2014的600萬美元爆增到去年的4000萬美元，帶動了日本威士忌崛起的熱潮。

但《彭博》發現，不同於國酒清酒的嚴格規範，日本對於國產威士忌的定義鬆散。不像波本限定美國生產、蘇格蘭威士忌必須來自蘇格蘭，日本瓶裝廠可裝進其他地方的陳年威士忌，再打上「日本威士忌」的標籤。這給了酒商在這波熱潮中，魚目混珠牟利的空間。

一個常見的例子是，有些酒商販售的威士忌酒齡（age statements）竟然比公司歷史還老。旅日的威士忌專家范．艾肯（Stefan Van Eycken）估算，約三分之二日本威士忌生產商其實沒有蒸餾設備。

從數據分析也可發現，在2017到2018年間，日本大量進口了加拿大和蘇格蘭威士忌，但這兩國威士忌在日本的銷量卻沒有明顯成長，酒用到哪去，不證自明。

范．艾肯批評：「稱日本威士忌製造規範鬆散算是客氣了，若規範再鬆一點，連自來水都可當日本威士忌賣。」

就算是日本最大的酒商，對於這波熱潮也是措手不及。合占八成市場的三得利及一甲威士忌就被迫拿掉年分標示，混合酒齡較淺的威士忌，才能確保不至於無法供貨。

由於日本威士忌在國內多賣給居酒屋，再以調酒形式賣給上班族，因此標示不清晰的問題不大，但在出口市場的威士忌行家眼中，日本品牌開始變成所謂的「雜牌」，這迫使想喝到道地日本威士忌的消費者得放大眼睛，才不會成為冤大頭。

然而在這樣的風氣中，仍存在業界清流。日本秩父蒸餾所近日推出一款調和威士忌，就清楚標明採用的穀物威士忌來源，業主兼造酒大師肥土伊知郎就說，不這麼做就是在「洗威士忌」（“whisky ­laundering”）、蓄意誤導消費者。范．艾肯也指出，酒標不是法律規定，而是商家誠信與透明的問題。

日本威士忌在近幾年迅速竄紅，除了因在國際間屢屢獲獎外，不同於傳統威士忌產地而蒙上...
日本威士忌在近幾年迅速竄紅，除了因在國際間屢屢獲獎外，不同於傳統威士忌產地而蒙上一層神秘面紗，都讓歐美酒客趨之若鶩，願出高價購買知名職人釀出的威士忌。但《彭博》報導，這波熱潮背後隱藏了令人幻滅的真相：所謂的「日本威士忌」的酒，可能多數是從國外進口，根本不在日本當地生產。路透
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