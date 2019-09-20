印度宣布國內企業減稅200億美元以提振成長

2019-09-20 14:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



印度宣布將國內企業稅稅率降至亞洲最低水平之列，規模逾200億美元，以提振處於六年谷底的經濟成長。

財政部長希塔菈曼周五表示，國內企業適用稅率將從目前的基礎稅率30%下調至22%。包括所有其他稅費在內的最新有效稅率為25.2%。

新稅制自2019年4月1日即有效，10月1日成立的新公司基礎稅率為15%。

消息公布後，孟買Sensex 股價指數應聲大漲2.5%。