相見恨晚 Datadog上市後早期投資人大賺10倍

2019-09-20 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



管理富豪們的「印鈔機」、幫臉書創辦人查克柏格投資操盤的公司Iconiq Capital，因大力投資的軟體Datadog首次公開發行股票（IPO），估計投資報酬率最多可超過1,000%，大賺10倍以上。

彭博資訊指出，Datadog在周四（19日）以每股27美元定價掛牌上市，收37.55美元，讓Iconiq Capital在Datadog的股權市值達到11億美元。Datadog共同創辦人Olivier Pomel擁有2,500萬股，現在價值約9.4億美元。

Datadog 2016年那波募資，Iconiq Capital是領銜的主要投資者，當時總共籌到9,450萬美元資金。

Datadog在決定上市之前，思科（Cisco Systems）曾有意要併購，出價高於其IPO估值。知情人士說，如果賣給思科，這些早期投資人的獲利還會更高。不過Datadog決定上市，認為長遠而言，做為上市公司公司將會更有價值。