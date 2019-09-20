歸化美籍男子幫真主黨找恐攻目標 吃上9罪名

2019-09-20 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國司法部說，一名美國公民19日被控傳遞資訊給美國認定的恐怖組織黎巴嫩真主黨（Hezbollah），提供美國境內的恐怖攻擊可能目標。

根據檢察官，2008年歸化的42歲新澤西州居民薩博（Alexei Saab），自1999年開始接受黎巴嫩什葉派激進組織真主黨的訓練。

薩博加入真主黨外國活動部門，該部門2012年策動保加利亞觀光巴士爆炸案，攻擊以色列遊客。2000年抵達美國起，薩博將美國大城市可能作為恐攻目標的訊息傳遞給該部門，例如紐約的帝國大廈、時報廣場，以及多座橋樑、隧道和機場。

美司法部還說，薩博2005年曾試圖在美國以外殺害一名疑是以色列間諜的男子。

紐約檢察官柏曼發布聲明指出：「薩博涉嫌利用他的訓練，在美國各地偵察可能下手的目標。雖然薩博是歸化的美國公民，他真正效忠的是真主黨，那是數十年來發動恐攻殺害數千人的恐怖組織。」

薩博面臨九項罪名，包括支援恐怖組織，如果定罪可能被判20年刑期。

薩博也被控為了申請美國公民，2012年與未公布身分的配偶共謀「婚姻詐欺」。

如果婚姻詐欺的相關罪名成立，薩博可能面臨入獄25年。