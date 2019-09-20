中東局勢升溫跡象推升油價 美元走軟助金價上揚

2019-09-20 08:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四走高，因中東緊張局勢出現升溫跡象，市場擔心供給短缺的時間會比原本預期更長。金價上揚，因美元走軟，投資人正在觀察美國聯準會（Fed）未來決策走向。

布蘭特原油期貨上漲0.80美元或1.3%，結算價報每桶64.40美元。西德州原油期貨持平，微幅上漲0.02美元，結算價報每桶58.13美元。

沙烏地阿拉伯的石油設施上周遇襲，導致該國原油生產量半數中斷，且影響備用產能。沙國宣布短期內可恢復生產後，油價一度回落，但緊張局勢再度升級，美國、沙國把襲擊事件的責任歸諸於伊朗，伊朗否認發動攻擊，並警告美國總統川普不要捲入戰爭，

Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「沙烏地阿拉伯的石油產業可能再度受到威脅，供給或許會再次受擾，市場正在觀望美國、沙烏地阿拉伯的回應。」

川普表示，對伊朗採取何種行動，仍有很多戰爭以外的選擇。他已下令財政部大幅增加對伊朗的制裁。美國國務卿龐培歐則表示，沙國遇襲事件是戰爭行為，華府持續與沙國和其他盟國討論可能的報復行動，但希望和平解決。

金價周四上揚，主因美元走軟，Fed示意抗寬貨幣政策的門檻提高後，投資人正在尋找利率前景的明確線索。

黃金現貨尚漲0.5%，報每英兩1,500.55美元。美國黃金期貨下跌9美元或0.6%，結算價報每英兩1,506.20美元。

RJO Futures市場策略師Alex Turro表示：「美元開始走貶，緩解金價的下行壓力。Fed最新決策凸顯其內部分歧，會後聲明並未提供未來利率路徑的清晰指引，市場將關注10月的會議。」