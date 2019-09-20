親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被隱瞞的51區真相...美軍藏決戰兵器 擅闖小心人間蒸發

韓陣營稱韓國瑜想見郭台銘 郭辦：拜託 不用來了

中東局勢升溫跡象推升油價 美元走軟助金價上揚

2019-09-20 08:59經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周四走高，因中東緊張局勢出現升溫跡象，市場擔心供給短缺的時間會比原本預期更長。金價上揚，因美元走軟，投資人正在觀察美國聯準會（Fed）未來決策走向。

布蘭特原油期貨上漲0.80美元或1.3%，結算價報每桶64.40美元。西德州原油期貨持平，微幅上漲0.02美元，結算價報每桶58.13美元。

沙烏地阿拉伯的石油設施上周遇襲，導致該國原油生產量半數中斷，且影響備用產能。沙國宣布短期內可恢復生產後，油價一度回落，但緊張局勢再度升級，美國、沙國把襲擊事件的責任歸諸於伊朗，伊朗否認發動攻擊，並警告美國總統川普不要捲入戰爭

Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「沙烏地阿拉伯的石油產業可能再度受到威脅，供給或許會再次受擾，市場正在觀望美國、沙烏地阿拉伯的回應。」

川普表示，對伊朗採取何種行動，仍有很多戰爭以外的選擇。他已下令財政部大幅增加對伊朗的制裁。美國國務卿龐培歐則表示，沙國遇襲事件是戰爭行為，華府持續與沙國和其他盟國討論可能的報復行動，但希望和平解決。

金價周四上揚，主因美元走軟，Fed示意抗寬貨幣政策的門檻提高後，投資人正在尋找利率前景的明確線索。

黃金現貨尚漲0.5%，報每英兩1,500.55美元。美國黃金期貨下跌9美元或0.6%，結算價報每英兩1,506.20美元。

RJO Futures市場策略師Alex Turro表示：「美元開始走貶，緩解金價的下行壓力。Fed最新決策凸顯其內部分歧，會後聲明並未提供未來利率路徑的清晰指引，市場將關注10月的會議。」

伊朗戰爭金價

相關新聞

日本8月通膨降至兩年低點 央行擴大刺激壓力升高

2019-09-20 09:48

Google購買再生電力1.6百萬瓩 創單一公司最大手筆

2019-09-20 09:18

日對韓限貿 南韓政府：反拖累日本經濟

2019-09-20 08:53

亞馬遜宣布採購10萬輛電動車 目標2040年達成碳中和

2019-09-20 08:30

美國三哩島核電廠今天停止發電 數十年才能完全除役

2019-09-20 09:10

英鎊走升 受歐盟官員容克有關英國脫歐評論的提振

2019-09-20 08:29

南華早報：川普欽佩的智囊說 總統可將關稅加到100%

2019-09-20 07:34

美掀串流大戰 群雄角力

2019-09-20 01:47

股神愛將要創迷你波克夏

2019-09-20 01:47

監管壓力大 Google臉書示好新聞業

2019-09-20 01:47

沙國傳採購石油 補供應缺口

2019-09-20 01:46

政策模糊...Fed降息1碼 未暗示今年再降

2019-09-20 00:22

Fed降息1碼／美亞趨寬鬆、歐洲審慎

2019-09-20 00:07

Fed降息1碼／情勢不明…鮑爾的難題

2019-09-20 00:07

OECD下修全球經濟成長率

2019-09-19 23:23

美企執行長信心連六降

2019-09-19 23:20

日晶片原料 延後銷韓

2019-09-19 23:20

「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30

脫歐反送中影響倫敦香港 紐約仍居金融中心榜首

2019-09-19 22:02

聯準會再降息1碼 川普怒了推文批

2019-09-19 21:27

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

東協印太展望 學者：美國與東協有共同利益

2019-09-19 19:11

專家：印度可望成貿易戰贏家！靠產能轉移進帳百億美元

2019-09-19 18:44

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

OECD下修世界經濟成長預測 降到10年最低

2019-09-19 17:37

印尼宣布降息1碼 連續第三個月調降利率

2019-09-19 15:45

蘋果公關副總裁將離職 職務由行銷主管暫代

2019-09-19 10:43

紐西蘭Q2 GDP增速優於預期 預期今年稍晚仍將降息

2019-09-19 09:50

Fed連續第三天放錢干預貨幣市場 注資上看750億美元

2019-09-19 09:40

美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02

Fed放錢 干預貨幣市場

2019-09-19 00:25

專家：聯準會邁向擴大寬鬆

2019-09-19 00:24

華爾街金融業 搶發綠債

2019-09-19 00:22

蘋果砸錢 強化美國製造

2019-09-19 00:22

日出口 連九月下滑

2019-09-19 00:22

FedEx利空 大砍獲利預測

2019-09-19 00:22

分散油源...亞洲國家警覺

2019-09-19 00:20

沙國GDP成長 將低於預期

2019-09-19 00:19
看更多

熱門文章

梗圖「握拳寶寶」主角已長大 揭12年前拍照真相

2019-09-19 17:01

「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30

毒販夫妻疑殺女藏屍5年 鐵鍋煮屍傳惡臭才曝光

2019-09-19 17:22

泰國女模離奇陳屍公寓 死前曾被男子拖入電梯

2019-09-19 11:24

美國海軍證實UFO 速度超越航空技術

2019-09-19 13:04

50歲逆齡阿嬤身材火辣超時尚！ IG吸引55萬粉絲

2019-09-19 19:19

南韓「華城連環殺人案」33年後有重大突破

2019-09-19 12:20

懷孕新娘婚禮前一刻中風亡 醫緊急剖腹救小孩

2019-09-19 14:31

比利時F-16戰機墜毀法國 飛行員脫困卻卡在高壓電線

2019-09-19 22:01

影／涉種族歧視！杜魯多被挖出「黑臉照」急道歉

2019-09-19 11:48

影／最囂張地鼠！偷菜園還光明正大吃給你看

2019-09-19 15:45

驚呆！人在家中坐 山獅開門闖進來

2019-09-19 14:21

「芒果乾大王」以色列吃癟 明年看「這個國家 」

2019-09-19 17:33

遭控非法運送彈藥 美國聯邦快遞機師在中國被捕

2019-09-20 08:24

南華早報：川普欽佩的智囊說 總統可將關稅加到100%

2019-09-20 07:34

怕樹大招風？英國女王禁止任何人與她談哈利夫婦

2019-09-19 15:34

被隱瞞的51區真相...美軍藏決戰兵器 擅闖小心人間蒸發

2019-09-20 10:00

川普放話：中國研判我會贏得很輕鬆 美中貿談大選前達協議

2019-09-19 13:11

選前被爆黑料 加總理杜魯多：29歲時不懂事！

2019-09-19 12:37

31歲美國男子買不起自住房 卻擁6棟出租屋

2019-09-19 14:08

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

以色列總理大選失利 川普: 沒聯絡

2019-09-19 23:05

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

美吹哨者史諾登盼獲庇護 法國再度拒絕

2019-09-19 22:00

臉書員工從加州總部4樓跳樓身亡 發言人證實

2019-09-20 09:36

美潛艦軍官上岸販毒當副業 面臨軍法審判

2019-09-19 22:44

英國正式向歐盟提交 北愛邊界的替代方案

2019-09-19 19:43

川普向外國領袖亂開承諾 美情報圈吹哨者揭弊

2019-09-19 14:23

美國三哩島核電廠今天停止發電 數十年才能完全除役

2019-09-20 09:10

美掀串流大戰 群雄角力

2019-09-20 01:47

神學士又作案 自殺炸彈卡車攻擊醫院20死

2019-09-19 20:37

加州討經費解決遊民問題 川普一口回絕

2019-09-19 15:27

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

美媒：攻擊沙烏地 伊朗宗教最高領袖批准

2019-09-19 17:51

亞馬遜宣布採購10萬輛電動車 目標2040年達成碳中和

2019-09-20 08:30

超級好運！他2次戰勝癌症 又中460萬樂透

2019-09-19 13:52

沙國傳採購石油 補供應缺口

2019-09-20 01:46

股神愛將要創迷你波克夏

2019-09-20 01:47

以國總理選輸仍掙扎 呼籲對手跟他組閣

2019-09-19 15:57

美中重啟貿易協商 羅斯：不是只有多買黃豆那麼簡單

2019-09-20 07:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top