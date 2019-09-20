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亞馬遜宣布採購10萬輛電動車 目標2040年達成碳中和

2019-09-20 08:30經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國電商龍頭亞馬遜員工和全球各地消費者計畫發動抗議，呼籲解決氣候變遷問題之際，亞馬遜執行長貝佐斯周四矢言，將向美國新創電動車廠Rivian Automotive採購10萬輛電動廂型車，在2040年時達成碳中和，較巴黎氣候協定設定的時程提早10年。

對亞馬遜而言，減少碳排放是一項極具挑戰性的目標；該公司每年遞送的物件達100億件，且製造大量運輸和資料中心碳足跡。貝佐斯表示：「我們有能力，也必須這麼做。」

貝佐斯宣布，亞馬遜將比巴黎氣候協定的排程提前10年實現碳中和目標；該公司使用的能源中，再生能源占比目前為40%，2030年之前將百分之百使用再生能源。

氣候周（Climate Week）將於9月23日至29日在紐約舉行，全球領袖和企業高管將尋求解決氣候變遷之道，世界各地多項示威活動則預定在20日發動。

美國非營利組織Ceres表示，亞馬遜是第一家宣布在2040年前達成碳中和的大型企業；Ceres的氣候與能源副總裁Sue Reid表示：「亞馬遜今天宣布的目標極具突破性，也可能改變整個遊戲規則。亞馬遜與整體經濟的關係千絲萬縷，勢必產生漣漪效應。」

亞馬遜宣布採購10萬輛電動廂型車，在2040年之前達成碳中和目標。 路透
亞馬遜宣布採購10萬輛電動廂型車，在2040年之前達成碳中和目標。 路透
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巴黎氣候協定貝佐斯氣候變遷

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