亞馬遜宣布採購10萬輛電動車 目標2040年達成碳中和

2019-09-20 08:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國電商龍頭亞馬遜員工和全球各地消費者計畫發動抗議，呼籲解決氣候變遷問題之際，亞馬遜執行長貝佐斯周四矢言，將向美國新創電動車廠Rivian Automotive採購10萬輛電動廂型車，在2040年時達成碳中和，較巴黎氣候協定設定的時程提早10年。

對亞馬遜而言，減少碳排放是一項極具挑戰性的目標；該公司每年遞送的物件達100億件，且製造大量運輸和資料中心碳足跡。貝佐斯表示：「我們有能力，也必須這麼做。」

貝佐斯宣布，亞馬遜將比巴黎氣候協定的排程提前10年實現碳中和目標；該公司使用的能源中，再生能源占比目前為40%，2030年之前將百分之百使用再生能源。

氣候周（Climate Week）將於9月23日至29日在紐約舉行，全球領袖和企業高管將尋求解決氣候變遷之道，世界各地多項示威活動則預定在20日發動。