英鎊走升 受歐盟官員容克有關英國脫歐評論的提振

2019-09-20 08:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英鎊走升，有報導說歐盟委員會主席容克表示，他正在「竭盡所能」來防止英國無協議脫歐。

在容克發表評論後，英鎊兌美元觸及7月15日以來最高；此外，還有其他積極進展，愛爾蘭總理Leo Varadkar說下周將在紐約與英國首相強森會面， 「努力就（英國脫歐）達成協議」。

瑞郎和日圓也在G-10貨幣中表現居前，此前兩國央行周四維持利率穩定。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至98.272。

美中副部級貿易代表在華盛頓會晤，白宮經濟顧問庫德洛說他看到情緒出現「略微軟化」 。不過，南華早報周四報導，川普外部貿易顧問白邦瑞（Michael Pillsburry）表示，如果不能儘快達成貿易協議，美國總統準備升級與中國正在進行的貿易戰。

英鎊兌美元上漲0.4%至1.2525左右，一度上漲0.7%，達到近兩個月來的最高水平。英國央行周四維持利率不變。

美元兌日圓下跌0.4%，至108.04附近，徘徊在100日移動均線107.99附近。 日本央行沒有進一步放鬆政策；將在10月份檢視價格和經濟狀況。

Jefferies策略師Brad Bechtel在周四給客戶的報告中寫道，日本央行決策者「讓進一步降息大門繼續敞開，但顯然還沒有準備好採取任何行動」。

美元兌瑞郎跌0.5%至0.9928左右；該貨幣對最大下跌了0.7%，隨後收復失地，此前有報導稱瑞信將向較富裕客戶的瑞郎存款收取費用。

歐元兌美元上漲0.1%至約1.1044，澳幣兌美元跌0.5%至約0.6795。美元兌加幣跌0.2%至約1.3263。