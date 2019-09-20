蘋果Mac Pro部分零組件可望豁免25%關稅

2019-09-20 07:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊報導，雖然美國總統川普示意不會批准，蘋果（Apple）向美國政府申請關稅豁免的審查進度，其中一大部分，目前仍繼續推進到幾乎是最後階段，這代表部分自中國輸入美國的蘋果產品，將能申請到暫免被加徵25%關稅。

彭博根據美國貿易代表署（USTR）的消息指出，蘋果提出15個品項申請，其中有10項現在已經進入第審查的第三階段，這幾近於是最後一步。可見USTR並沒有拒絕蘋果的申請，而且只要海關暨邊境保護局認定在執行上沒有問題，就將批准。

據了解，蘋果申請的豁免關稅品項是在去年9月開始被加徵關稅的清單之中，這批價值2,000億美元的中國製品今年5月關稅再被由10%提高到25%，並且預訂在下個月15日再提高到30%。

彭博說，進入第三階段審核作業的產品是Mac Pro的整體外殼與一些關鍵內部零組件。蘋果另也申請了Magic Mouse、Magic Trackpad豁免關稅，但這些項目還在實質審查階段。

目前訂在12月15日加徵關稅的另外一批價值3,000億美元的中國產品，蘋果已經表示將會包括幾乎所有的蘋果主要產品。