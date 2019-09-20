台股ADR漲跌互現 台積電跌0.3%

2019-09-20 07:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周四漲跌互現，台積電跌0.3%。台積電ADR高出台北股價的溢價為5.1%。

美股周四漲跌互見，美國聯準會（Fed）一如預期降息，且保留未來政策寬鬆的可能性；投資人並未見到能繼續推升美股的催化因素，關注美中貿易談判前景。

道瓊工業指數下跌52.29點或0.19%，報27,094.79點；標普500指數持平，微幅上漲0.06點，報3,006.79點；那斯達克指數上漲5.49點或0.07%，至8,182.88點。費城半導體指數跌0.6%

台灣加權股價指數昨天跌34.75點，收10,894.70點。台積電平盤。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.61 -0.22 73.20 -2.18

友達 AUO 8.21 -1.49 8.11 1.29

中華電 CHT 111.22 +0.25 112.00 -0.69

台積電 TSM 278.37 -0.31 265.00 5.05

聯電 UMC 13.58 +0.92 13.60 -0.16

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博