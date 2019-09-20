親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

iPhone 11開賣！果粉排隊140小時 獲中華電信贈送新機

老農津貼月付78元領7200！為何勞保、國民年金吃不到？

美中重啟貿易協商 羅斯：不是只有多買黃豆那麼簡單

2019-09-20 07:44經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美中貿易談判代表周四展開近兩個月以來的首次面對面磋商，尋求化解歧見，結束針鋒相對的貿易戰。據傳中方釋出善意，下周將造訪美國農業州。商務部長羅斯則重申，美方希望促成讓北京承諾廣泛改革的協議，「遠比多買些黃豆複雜」。

中國財政部副部長廖岷率中國代表團與美國副貿易代表Jeffrey Gerrish展開會談， 周五也將繼續協商，主旨是為10月初高階官員會談奠定基礎。

本次談判焦點料高度集中在農產品問題；美國農業部長普度（Sonny Perdue）周四表示，中國代表團下周將與美國官員一起訪問美國農業區，努力為進行中的貿易談判建立友好關係，目前尚不清楚具體的訪問地點。他也表示，目前並沒有任何關於此行的進一步細節，不清楚中國是否計畫在此行當中宣布購買更多美國農產品。

CNBC周四稍早報導稱，由中國農業農村部副部長屈冬玉率領的代表團將與美國農業生產商見面，並計畫訪問蒙大拿州Bozeman市以及內布拉斯加州的Omaha市。

美國總統川普上周決定延後對部分中國商品加徵關稅，而中國也延後對美國癌症藥物、潤滑劑和動物飼料原料加徵關稅，反映雙方的衝突可能正在緩和。

美國商務部長羅斯周四重申， 川普政府正在力促達成讓中國承諾實施廣泛深度經濟改革的協議。他表示：「我們需要糾正巨大的失衡，不僅是當前的貿易逆差，還包括結構性失衡，市場准入障礙，不尊重智慧財產權 ，強制技術轉讓， 這不只是多買些黃豆那麼簡單。 」

美中談判代表周四在華府磋商，中方代表團在會談結束後準備離開。 網路照片
美中談判代表周四在華府磋商，中方代表團在會談結束後準備離開。 網路照片
分享

川普北京

相關新聞

英鎊走升 受歐盟官員容克有關英國脫歐評論的提振

2019-09-20 08:29

南華早報：川普欽佩的智囊說 總統可將關稅加到100%

2019-09-20 07:34

美掀串流大戰 群雄角力

2019-09-20 01:47

股神愛將要創迷你波克夏

2019-09-20 01:47

監管壓力大 Google臉書示好新聞業

2019-09-20 01:47

沙國傳採購石油 補供應缺口

2019-09-20 01:46

政策模糊...Fed降息1碼 未暗示今年再降

2019-09-20 00:22

Fed降息1碼／美亞趨寬鬆、歐洲審慎

2019-09-20 00:07

Fed降息1碼／情勢不明…鮑爾的難題

2019-09-20 00:07

OECD下修全球經濟成長率

2019-09-19 23:23

美企執行長信心連六降

2019-09-19 23:20

日晶片原料 延後銷韓

2019-09-19 23:20

「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30

脫歐反送中影響倫敦香港 紐約仍居金融中心榜首

2019-09-19 22:02

聯準會再降息1碼 川普怒了推文批

2019-09-19 21:27

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

東協印太展望 學者：美國與東協有共同利益

2019-09-19 19:11

專家：印度可望成貿易戰贏家！靠產能轉移進帳百億美元

2019-09-19 18:44

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

OECD下修世界經濟成長預測 降到10年最低

2019-09-19 17:37

印尼宣布降息1碼 連續第三個月調降利率

2019-09-19 15:45

蘋果公關副總裁將離職 職務由行銷主管暫代

2019-09-19 10:43

紐西蘭Q2 GDP增速優於預期 預期今年稍晚仍將降息

2019-09-19 09:50

Fed連續第三天放錢干預貨幣市場 注資上看750億美元

2019-09-19 09:40

美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02

聯準會9月決策會議要點

2019-09-19 05:35

Fed放錢 干預貨幣市場

2019-09-19 00:25

專家：聯準會邁向擴大寬鬆

2019-09-19 00:24

華爾街金融業 搶發綠債

2019-09-19 00:22

蘋果砸錢 強化美國製造

2019-09-19 00:22

日出口 連九月下滑

2019-09-19 00:22

FedEx利空 大砍獲利預測

2019-09-19 00:22

分散油源...亞洲國家警覺

2019-09-19 00:20

沙國GDP成長 將低於預期

2019-09-19 00:19

南韓連環拳 對抗經濟老化

2019-09-19 00:19

韓國貿易白名單 剔除日本

2019-09-19 00:19

高盛研究報告 轉賣企業

2019-09-18 23:12

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24
看更多

熱門文章

梗圖「握拳寶寶」主角已長大 揭12年前拍照真相

2019-09-19 17:01

毒販夫妻疑殺女藏屍5年 鐵鍋煮屍傳惡臭才曝光

2019-09-19 17:22

泰國女模離奇陳屍公寓 死前曾被男子拖入電梯

2019-09-19 11:24

美國海軍證實UFO 速度超越航空技術

2019-09-19 13:04

「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30

50歲逆齡阿嬤身材火辣超時尚！ IG吸引55萬粉絲

2019-09-19 19:19

南韓「華城連環殺人案」33年後有重大突破

2019-09-19 12:20

懷孕新娘婚禮前一刻中風亡 醫緊急剖腹救小孩

2019-09-19 14:31

比利時F-16戰機墜毀法國 飛行員脫困卻卡在高壓電線

2019-09-19 22:01

影／涉種族歧視！杜魯多被挖出「黑臉照」急道歉

2019-09-19 11:48

影／最囂張地鼠！偷菜園還光明正大吃給你看

2019-09-19 15:45

天花病毒存放地爆炸！ 專家一個原因讓你「免驚」

2019-09-19 10:00

驚呆！人在家中坐 山獅開門闖進來

2019-09-19 14:21

「芒果乾大王」以色列吃癟 明年看「這個國家 」

2019-09-19 17:33

怕樹大招風？英國女王禁止任何人與她談哈利夫婦

2019-09-19 15:34

選前被爆黑料 加總理杜魯多：29歲時不懂事！

2019-09-19 12:37

川普放話：中國研判我會贏得很輕鬆 美中貿談大選前達協議

2019-09-19 13:11

31歲美國男子買不起自住房 卻擁6棟出租屋

2019-09-19 14:08

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

以色列總理大選失利 川普: 沒聯絡

2019-09-19 23:05

美吹哨者史諾登盼獲庇護 法國再度拒絕

2019-09-19 22:00

川普向外國領袖亂開承諾 美情報圈吹哨者揭弊

2019-09-19 14:23

英國正式向歐盟提交 北愛邊界的替代方案

2019-09-19 19:43

美國新墨西哥州 擬讓本州生免費念大學

2019-09-19 10:07

南華早報：川普欽佩的智囊說 總統可將關稅加到100%

2019-09-20 07:34

神學士又作案 自殺炸彈卡車攻擊醫院20死

2019-09-19 20:37

美潛艦軍官上岸販毒當副業 面臨軍法審判

2019-09-19 22:44

美媒：攻擊沙烏地 伊朗宗教最高領袖批准

2019-09-19 17:51

加州討經費解決遊民問題 川普一口回絕

2019-09-19 15:27

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

美掀串流大戰 群雄角力

2019-09-20 01:47

超級好運！他2次戰勝癌症 又中460萬樂透

2019-09-19 13:52

以國總理選輸仍掙扎 呼籲對手跟他組閣

2019-09-19 15:57

沙國傳採購石油 補供應缺口

2019-09-20 01:46

Fed連續第三天放錢干預貨幣市場 注資上看750億美元

2019-09-19 09:40

脫歐反送中影響倫敦香港 紐約仍居金融中心榜首

2019-09-19 22:02

股神愛將要創迷你波克夏

2019-09-20 01:47

母擊退癌症為兒慶生圓夢 扮演《天外奇蹟》角色拍寫真

2019-09-19 16:59

廢除喀什米爾邦特殊地位 印度總理：那裡成為新天堂

2019-09-19 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top