美中重啟貿易協商 羅斯：不是只有多買黃豆那麼簡單

2019-09-20 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易談判代表周四展開近兩個月以來的首次面對面磋商，尋求化解歧見，結束針鋒相對的貿易戰。據傳中方釋出善意，下周將造訪美國農業州。商務部長羅斯則重申，美方希望促成讓北京承諾廣泛改革的協議，「遠比多買些黃豆複雜」。

中國財政部副部長廖岷率中國代表團與美國副貿易代表Jeffrey Gerrish展開會談， 周五也將繼續協商，主旨是為10月初高階官員會談奠定基礎。

本次談判焦點料高度集中在農產品問題；美國農業部長普度（Sonny Perdue）周四表示，中國代表團下周將與美國官員一起訪問美國農業區，努力為進行中的貿易談判建立友好關係，目前尚不清楚具體的訪問地點。他也表示，目前並沒有任何關於此行的進一步細節，不清楚中國是否計畫在此行當中宣布購買更多美國農產品。

CNBC周四稍早報導稱，由中國農業農村部副部長屈冬玉率領的代表團將與美國農業生產商見面，並計畫訪問蒙大拿州Bozeman市以及內布拉斯加州的Omaha市。

美國總統川普上周決定延後對部分中國商品加徵關稅，而中國也延後對美國癌症藥物、潤滑劑和動物飼料原料加徵關稅，反映雙方的衝突可能正在緩和。