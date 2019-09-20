南華早報：川普欽佩的智囊說 總統可將關稅加到100%

2019-09-20 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



南華早報周四報導，川普外部貿易顧問白邦瑞（Michael Pillsburry）表示，如果不能儘快達成貿易協議，美國總統準備升級與中國正在進行的貿易戰。

白邦瑞在接受南華早報訪問說：「總統有升級貿易戰的選擇嗎？是的，關稅可以提高。關稅水平仍低，可以提高到50%或者100%。」

他並表示，有人以為川普只是在「唬人」，那可就錯了。「還有其他金融市場的選擇，華爾街，你知道的，總統有一整票的選擇可用。」

白邦瑞現任哈德遜研究所中國戰略中心主任。川普曾讚譽白邦瑞是最權威的中國事務專家。