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美股周四持平 投資人關注美中貿易談判前景

2019-09-20 07:10經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周四漲跌互見，美國聯準會（Fed）一如預期降息，且保留未來政策寬鬆的可能性；投資人並未見到能繼續推升美股的催化因素，關注美中貿易談判前景。

道瓊工業指數下跌52.29點或0.19%，報27,094.79點；標普500指數持平，微幅上漲0.06點，報3,006.79點；那斯達克指數上漲5.49點或0.07%，至8,182.88點。

標普500指數距離7月觸及的收盤紀錄高點不到1%，因投資人對美中重啟貿易磋商更加樂觀。此次磋商旨在為10月初的高階貿易談判奠基。近期貿易緊張局勢緩解，幫助三大指數從8月的跌勢中反彈。

EventShares投資長Ben Phillips則示警：「即使美中達成協議，也只會是重要性較低的小型協議，因為美國和中國在主要問題上仍存在很大分歧。」

市場對Fed將再次降息的預期也提振市場人氣，周三公布利率決策後，Fed還表示，未來的降息在很大程度上將取決於數據。芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，市場認為10月再次降息25個基點的可能性接近50%。

SlateStone Wealth LLC首席投資策略師兼高級投資組合經理Robert Pavlik表示：「市場仍認為Fed將保持寬鬆立場。」

標普500健保股指數周四攀升0.5%，美國眾議院議長佩洛西公布一項有關藥品定價政策的提案。GLOBALT Investments高級投資組合經理Thomas Martin表示，儘管眾院的提案對製藥企業來說是一大利空，但股市已經消化這項消息。

個股方面，微軟股價走高，抵銷蘋果股價下滑對美股的影響。微軟周四宣布一項400億美元股票回購計畫後，股價上揚1.8%，蘋果下跌0.8%。

美股周四持平，投資人對美中重啟貿易磋商更加樂觀。 路透
美股周四持平，投資人對美中重啟貿易磋商更加樂觀。 路透
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