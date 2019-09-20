台灣業者同意在2020-21年度購買180萬噸美國小麥

2019-09-20 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國小麥協會發布新聞稿說，台灣區麵粉工業同業公會同意未來兩年購買180萬噸美國小麥，交易價值約5.76億美元。

該公會在美國進行兩年一次的友好貿易訪問期間，周三在華盛頓簽署意向書。

台灣區麵粉工業同業公會代表20家台灣業者購買小麥。

美國小麥協會表示，台灣是美國小麥的第八大進口國。