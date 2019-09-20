FT：台灣科技業是美中貿易緊張的絕緣體

2019-09-20 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



對於投資人來說，跟著科技業走，日漸成為一種躲避危險的遊戲，無論是出自政治目的（例如，政府把提供敏感技術公司的列入禁止名單），或是金融因素（例如不動產業者WeWork在其商業模式遭更嚴密審查後，股價在上市首日暴跌）。 金融時報國際金融首席記者桑曉霓（Henny Sender）指出，想要找一家在陷阱周圍制定謹慎路線的科技公司，不妨看看台北的行銷分析供應商沛星互動科技公司（Appier）。

桑曉霓在金融時報撰文說，沛星在幾個方面特立獨行， 其中之一是該公司正考慮在日本上市；亞洲地區的科技公司若不在本國市場上市，大多會選擇在美國或香港上市。到目前為止，今年迄今台股的表現相當不錯，有兩位數成長。

她說，這種成長背後反映了台積電這類科技硬體公司的成功，這家晶片製造商躲過美中貿易戰大部分的附帶損害。該公司股價在過去五年漲了一倍，同一期間台股大盤指數漲了13％。但沛星互動科技共同創辦人游直翰說，沛星的實力不在硬體而在軟體。

對加州創投業者紅杉資本（Sequoia Capital）這類投資人來說，沛星是其第三代投資組合公司之一，第一代是阿里巴巴 與騰訊，第二代是美團點評及京東。桑曉霓指出，紅杉資本在沛星2014年第一輪募資中注資600萬美元，目前仍是僅次於管理層集團的大股東。沛星也很獨特，因為在日本以外，很少有年輕科技公司會考慮在東證Mothers指數上市，但沛星計劃在未來幾個月內在這個市場上市。

在日本上市的確有一些明顯的吸引力，包括日本投資人給予科技公司估值相當慷慨、最近幾周市場表現良好，而且與全球其他大多數市場的關聯度較低。

此外，在日本，一家來自台灣而非中國大陸的公司，在投資人眼中，也比較少會懷疑家公司與政府的關係或是否有竊取智慧財產權的嫌疑。桑曉霓說，沛星另一與眾不同之處是，看起來很快就會有獲利。在最近以前，投資人似乎很少關心科技公司是否很快能賺錢，特別是消費者網際網路領域。

但在過去的18個月裡，情況改變了。 儘管今年稍早美國聯準會政策立場大轉彎，澆熄了即將升息的預期，並讓寬鬆資金持續流動，但跡象顯示科技市場正在回歸理智。

如今，投資人已失去對無此獲利前景科技公司的熱情，從香港的電商企業美團到紐約的叫車集團Uber。 現在，WeWork的潰敗很可能成為更劇烈修正的催化劑。

沛星與WeWork都有來自軟銀的資金，但有別於這家辦公室供應商，沛星的營收顯然很強勁，投資人並表示，該公司即使在砸重金擴張業務之際，也能實現獲利。沛星的核心重點是幫助企業維持消費者的忠誠度並預測其需求，並且幫助企業實現獲利 。