親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

FT：台灣科技業是美中貿易緊張的絕緣體

2019-09-20 01:28經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

對於投資人來說，跟著科技業走，日漸成為一種躲避危險的遊戲，無論是出自政治目的（例如，政府把提供敏感技術公司的列入禁止名單），或是金融因素（例如不動產業者WeWork在其商業模式遭更嚴密審查後，股價在上市首日暴跌）。 金融時報國際金融首席記者桑曉霓（Henny Sender）指出，想要找一家在陷阱周圍制定謹慎路線的科技公司，不妨看看台北的行銷分析供應商沛星互動科技公司（Appier）。

桑曉霓在金融時報撰文說，沛星在幾個方面特立獨行， 其中之一是該公司正考慮在日本上市；亞洲地區的科技公司若不在本國市場上市，大多會選擇在美國或香港上市。到目前為止，今年迄今台股的表現相當不錯，有兩位數成長。

她說，這種成長背後反映了台積電這類科技硬體公司的成功，這家晶片製造商躲過美中貿易戰大部分的附帶損害。該公司股價在過去五年漲了一倍，同一期間台股大盤指數漲了13％。但沛星互動科技共同創辦人游直翰說，沛星的實力不在硬體而在軟體。

對加州創投業者紅杉資本（Sequoia Capital）這類投資人來說，沛星是其第三代投資組合公司之一，第一代是阿里巴巴 與騰訊，第二代是美團點評及京東。桑曉霓指出，紅杉資本在沛星2014年第一輪募資中注資600萬美元，目前仍是僅次於管理層集團的大股東。沛星也很獨特，因為在日本以外，很少有年輕科技公司會考慮在東證Mothers指數上市，但沛星計劃在未來幾個月內在這個市場上市。

在日本上市的確有一些明顯的吸引力，包括日本投資人給予科技公司估值相當慷慨、最近幾周市場表現良好，而且與全球其他大多數市場的關聯度較低。

此外，在日本，一家來自台灣而非中國大陸的公司，在投資人眼中，也比較少會懷疑家公司與政府的關係或是否有竊取智慧財產權的嫌疑。桑曉霓說，沛星另一與眾不同之處是，看起來很快就會有獲利。在最近以前，投資人似乎很少關心科技公司是否很快能賺錢，特別是消費者網際網路領域。

但在過去的18個月裡，情況改變了。 儘管今年稍早美國聯準會政策立場大轉彎，澆熄了即將升息的預期，並讓寬鬆資金持續流動，但跡象顯示科技市場正在回歸理智。

如今，投資人已失去對無此獲利前景科技公司的熱情，從香港的電商企業美團到紐約的叫車集團Uber。 現在，WeWork的潰敗很可能成為更劇烈修正的催化劑。

沛星與WeWork都有來自軟銀的資金，但有別於這家辦公室供應商，沛星的營收顯然很強勁，投資人並表示，該公司即使在砸重金擴張業務之際，也能實現獲利。沛星的核心重點是幫助企業維持消費者的忠誠度並預測其需求，並且幫助企業實現獲利 。

台股香港電商

相關新聞

Fed降息1碼／美亞趨寬鬆、歐洲審慎

2019-09-20 00:07

Fed降息1碼／情勢不明…鮑爾的難題

2019-09-20 00:07

美掀串流大戰 群雄角力

2019-09-20 01:47

股神愛將要創迷你波克夏

2019-09-20 01:47

監管壓力大 Google臉書示好新聞業

2019-09-20 01:47

沙國傳採購石油 補供應缺口

2019-09-20 01:46

OECD下修全球經濟成長率

2019-09-19 23:23

美企執行長信心連六降

2019-09-19 23:20

日晶片原料 延後銷韓

2019-09-19 23:20

「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30

脫歐反送中影響倫敦香港 紐約仍居金融中心榜首

2019-09-19 22:02

聯準會再降息1碼 川普怒了推文批

2019-09-19 21:27

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

東協印太展望 學者：美國與東協有共同利益

2019-09-19 19:11

專家：印度可望成貿易戰贏家！靠產能轉移進帳百億美元

2019-09-19 18:44

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

OECD下修世界經濟成長預測 降到10年最低

2019-09-19 17:37

印尼宣布降息1碼 連續第三個月調降利率

2019-09-19 15:45

蘋果公關副總裁將離職 職務由行銷主管暫代

2019-09-19 10:43

紐西蘭Q2 GDP增速優於預期 預期今年稍晚仍將降息

2019-09-19 09:50

Fed連續第三天放錢干預貨幣市場 注資上看750億美元

2019-09-19 09:40

美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02

聯準會9月決策會議要點

2019-09-19 05:35

Fed今年二度降息 川普批Fed「缺乏膽識、沒遠見」

2019-09-19 04:47

Fed不鬆口續降息 美股跌深收平

2019-09-19 04:41

聯準會僅降息一碼 美股下挫、川普開罵

2019-09-19 03:43

快評／Fed立場較偏「鴿派」，但未暗示11月將再降息

2019-09-19 03:10

Fed宣布降息1碼 內部歧見大，有官員主張降息2碼

2019-09-19 02:39

Fed宣布降息1碼 關注鮑爾會後記者會

2019-09-19 02:04

Fed放錢 干預貨幣市場

2019-09-19 00:25

專家：聯準會邁向擴大寬鬆

2019-09-19 00:24

華爾街金融業 搶發綠債

2019-09-19 00:22

蘋果砸錢 強化美國製造

2019-09-19 00:22

日出口 連九月下滑

2019-09-19 00:22

FedEx利空 大砍獲利預測

2019-09-19 00:22

分散油源...亞洲國家警覺

2019-09-19 00:20

沙國GDP成長 將低於預期

2019-09-19 00:19

南韓連環拳 對抗經濟老化

2019-09-19 00:19
看更多

熱門文章

Fed今年二度降息 川普批Fed「缺乏膽識、沒遠見」

2019-09-19 04:47

梗圖「握拳寶寶」主角已長大 揭12年前拍照真相

2019-09-19 17:01

泰國女模離奇陳屍公寓 死前曾被男子拖入電梯

2019-09-19 11:24

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-19 08:23

美國海軍證實UFO 速度超越航空技術

2019-09-19 13:04

毒販夫妻疑殺女藏屍5年 鐵鍋煮屍傳惡臭才曝光

2019-09-19 17:22

南韓「華城連環殺人案」33年後有重大突破

2019-09-19 12:20

聯準會僅降息一碼 美股下挫、川普開罵

2019-09-19 03:43

懷孕新娘婚禮前一刻中風亡 醫緊急剖腹救小孩

2019-09-19 14:31

影／涉種族歧視！杜魯多被挖出「黑臉照」急道歉

2019-09-19 11:48

比利時F-16戰機墜毀法國 飛行員脫困卻卡在高壓電線

2019-09-19 22:01

50歲逆齡阿嬤身材火辣超時尚！ IG吸引55萬粉絲

2019-09-19 19:19

「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30

天花病毒存放地爆炸！ 專家一個原因讓你「免驚」

2019-09-19 10:00

Fed不鬆口續降息 美股跌深收平

2019-09-19 04:41

影／最囂張地鼠！偷菜園還光明正大吃給你看

2019-09-19 15:45

聯準會9月決策會議要點

2019-09-19 05:35

美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02

驚呆！人在家中坐 山獅開門闖進來

2019-09-19 14:21

「芒果乾大王」以色列吃癟 明年看「這個國家 」

2019-09-19 17:33

選前被爆黑料 加總理杜魯多：29歲時不懂事！

2019-09-19 12:37

31歲美國男子買不起自住房 卻擁6棟出租屋

2019-09-19 14:08

怕樹大招風？英國女王禁止任何人與她談哈利夫婦

2019-09-19 15:34

伯恩斯坦：BMW現金滿手 應收購抓襟見肘的捷豹路虎

2019-09-19 00:34

川普放話：中國研判我會贏得很輕鬆 美中貿談大選前達協議

2019-09-19 13:11

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

快評／Fed立場較偏「鴿派」，但未暗示11月將再降息

2019-09-19 03:10

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

川普向外國領袖亂開承諾 美情報圈吹哨者揭弊

2019-09-19 14:23

美國新墨西哥州 擬讓本州生免費念大學

2019-09-19 10:07

神學士又作案 自殺炸彈卡車攻擊醫院20死

2019-09-19 20:37

英國正式向歐盟提交 北愛邊界的替代方案

2019-09-19 19:43

美媒：攻擊沙烏地 伊朗宗教最高領袖批准

2019-09-19 17:51

美吹哨者史諾登盼獲庇護 法國再度拒絕

2019-09-19 22:00

以色列總理大選失利 川普: 沒聯絡

2019-09-19 23:05

加州討經費解決遊民問題 川普一口回絕

2019-09-19 15:27

以國總理選輸仍掙扎 呼籲對手跟他組閣

2019-09-19 15:57

超級好運！他2次戰勝癌症 又中460萬樂透

2019-09-19 13:52

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

Fed連續第三天放錢干預貨幣市場 注資上看750億美元

2019-09-19 09:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top