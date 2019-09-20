美掀串流大戰 群雄角力

2019-09-20 01:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美國串流大戰即將開打，Netflix為避免優秀作品投奔敵營，計劃提供作品成功的製片團隊獎金，有線電視巨擘康凱斯特（Comcast）推出免費串流機上盒，臉書也推出串流新裝置Portal TV。

彭博資訊報導，Netflix計劃向製作出成功電影的電影導演、演員和製作人提供獎金，希望以此為誘因避免他們投奔敵對陣營。成功的定義將依電影而定，影評叫好的作品可能會依得獎數計算，其他電影則可能視觀影人次而定。

這項做法對Netflix來說是項突破，因為該公司過去通常都只根據事前合約支薪。不過，這些獎金和好萊塢傳統的「票房分紅」又有所不同，因為Netflix電影的上映戲院家數不多，票房不可能大好。

康凱斯特18日宣布，針對只訂閱網路的用戶免費提供Xfinity Flex串流機上盒，這台機上盒原本的月租費是5美元。整合了Netflix、YouTube、亞馬遜Prime等熱門平台的內容，直接與影音串流業者Roku的機上盒競爭。

同時，臉書也推出可連接電視、具備攝像機和麥克風的新裝置Portal TV，不但可用來打視訊電話，也可串流亞馬遜Prime、Facebook Watch、Showtime、Starz等其他內容，定價149美元，將於11月5日上市。

串流市場已成為科技業競爭最激烈的一塊戰場，科技巨人和傳統媒體公司都在爭搶消費者的目光和廣告商的支出。

華爾街日報報導，據悉業者們為了強化內容吸引力，光是最近幾周就斥資超過20億美元取得重播經典影集的版權，像是「歡樂單身派對」（Seinfeld）、「六人行」（Friends）、「宅男行不行」（Big Bang Theory）等。