沙國傳採購石油 補供應缺口

2019-09-20 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



沙國據傳正向鄰國採購原油，引發外界質疑石油復產進度。 路透 分享 facebook 國際油價19日盤中大漲逾2%，原因是沙烏地阿拉伯據傳正尋求向鄰國採購原油，並在市場購買更多石油產品，以填補供應缺口，引發外界質疑沙國石油設施上周末遭無人機襲擊後的復產進度。

紐約西德州中級原油（WTI）10月期貨19日盤中勁揚2.5%，漲幅稍後隨著其他油市消息而收斂至0.7%，報每桶58.49美元。倫敦布蘭特原油11月期貨也一度漲3.1%，之後漲幅縮小至1.2%，報每桶64.38美元。

華爾街日報引述知情人士披露，沙國已向伊拉克國家原油與行銷組織（SOMO）詢問是否能對國內煉油廠供應2,000萬桶原油。但SOMO表示，未與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）簽訂任何合約。

石油交易商則透露，沙國石油設施上周六遇襲後，Aramco就開始在市場上採購供國內發電與運輸使用的柴油、汽油及燃油，以減少國內提煉這些油品的原油數量，從而將國內原油保留給出口。義大利煉油業者（Saras）執行長斯卡法迪表示，沙國18日就開始探詢採購油品。

沙國這些舉動令外界懷疑其復產進度，擔憂復產時間可能比預期更長。根據沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟的說法，目前阿布蓋格廠（Abqaiq）的產能相當於遇襲前的40%，並可望在月底全面復產。市場仍高度不安，憂心沙國石油設施會遭更多敵意行動。

美國正與沙國和其他波灣盟國商討這次攻擊事件的回應措施，美國總統川普已表示本周將擴大制裁伊朗，沙國已說伊朗無疑是攻擊事件的元凶之一。不過，伊朗警告，若美國或沙國對伊朗採取軍事打擊行動，將爆發「全面戰爭」。

專家指出，沙國全力恢復生產，意味著沙國至少未來兩個半月將完全沒有閒置產能，無法消化任何進一步的供應震撼。石油輸出國組織（OPEC）的數據顯示，沙國去年平均每天生產1,003萬桶原油。