「只剩一間」都是假！Booking.com被英國消保單位警告

2019-09-19 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國競爭及市場署（CMA）今年2月曾對6家訂房網站提出警告，必須改善誤導消費者的用字和銷售手法，例如用「只剩一間」的話術吸引消費者下單。在9月1日的期限過後，仍有Booking.com網站違反規定。

CMA指出，Expedia、Booking.com、ebookers、Hotels.com、Agoda及Trivago等六個訂房網站，使用壓力銷售、誤導折扣、以及將有付傭金的飯店排名往上拉等「誤導銷售手段」提出嚴重關切，警告已違反消保法，並限期業者在9月1日前改善。

六家網站也同意，修正網站中關於折扣的標示方式，搜尋結果標題顯示的價格必須為最終價格。

CMA上周表示，還有25個訂房網站也有類似誤導情形，包括Airbnb、Google及多家飯店訂房系統，亦要求業者改善。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國消費者保護組織Which?上網檢索後發現，Booking.com雖有部分改善，但仍違規。而且「本站只剩一間空房」的銷售話術，10條中有5條是不正確的。

CNN以搜索五個英國房源及五個歐洲房源調查，發現Booking.com在一則搜索雙人房的結果標註「只剩一間」，但點選進去後，發現一模一樣的房源其實有四間，兩間為每晚26英鎊，另兩間為每晚32英鎊。