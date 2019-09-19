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英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

英國消費者上月抑制支出，部分原因是電商停止提供夏季購物折扣優惠，對線上銷售構成壓力。

英國國家統計局19日公布，8月實體商店及線上零售銷售月減0.2%，未能延續6月及7月銷售升溫的走勢，經濟學家原先預期零售銷售與7月持平；不計汽車的零售銷售下滑0.3%。

其中線上銷售下滑3.2%，降幅為四年來最大，因為網路零售商夏季初的促銷活動已結束。百貨公司銷售下滑1.3%，自7月短暫反彈後，又回歸先前的長期跌勢。此外，到8月為止的三個月零售銷售比前一季增加0.6%。

儘管脫歐不確定性侵蝕投資及企業信心，但英國消費者一直是英國經濟的支柱。創紀錄的就業數據和實質薪資持續升高支撐著家庭支出，也就是英國經濟的主力。

然而，零售業者今年過得並不輕鬆，理由是消費者減少造訪實體零售店面，且脫歐危機已到達臨界點。今年最受消費者青睞的英國服裝零售商Next Plc表示，秋季的銷售起步較慢，執行長霍夫曼表示：「雖然我們看見了穿越這片樹林的道路，但我們尚未走出銷售放緩的困境，消費市場依然劇烈波動。」

英國央行（BoE）19日如市場所料決議按兵不動，維持基準利率在0.75%。

英國消費者上月抑制支出，部分原因是電商提供的夏季購物折扣優惠已經結束，對線上銷售...
英國消費者上月抑制支出，部分原因是電商提供的夏季購物折扣優惠已經結束，對線上銷售構成壓力。路透
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