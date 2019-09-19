聯準會再降息1碼 川普怒了推文批

2019-09-19 21:27 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



美國聯準會（FED）凌晨宣布降息1碼，是今年來第2次調降基準利率。 路透 分享 facebook

美國聯準會（FED）凌晨宣布降息1碼，是今年來第2次調降基準利率。對此，美國總統川普推文表達不滿，在FED發布利率決策後，痛批聯準會與鮑爾「不及格、沒膽識、缺乏遠見！」美股標普500指數以平盤作收，DXY美元指數漲0.3%，至98.5點；10年期公債殖利率跌至1.79%。

聯準會決策小組、聯邦公開市場操作委員會（FOMC）於美國時間18日在聲明，「因全球形勢影響經濟前景、及通膨壓力偏低，決定將聯邦資金利率的目標區間調低1碼，至1.75%~2%。」

降息意見分歧

儘管全球經濟貿易有諸多不確定，但美國國內經濟情勢仍良好，故對是否進一步寬鬆仍意見分歧。這次共有3位官員持「異議」：2位官員支持利率不調整，另有1人則主張降息2碼，分歧之大為2014年12月來所僅見。聯準會主席鮑爾會後表示，若美國經濟疲軟，可能須進一步降息。

FED官員對今年美國國內生產毛額（GDP）的預測成長率中位數為2.2%，對明年的預估為2%，並預期到年底失業率約為3.7%，且明年保持在此水準。決策官員預料，得等到2021年才能實現2%的通膨目標。

投資的驅動力

根據《衛報》報導，金融市場樂見降息消息，認為可緩解全球經濟放緩帶來的風險，以及川普大打貿易戰的不穩定性。但一些分析師警告，可能會弊大於利，因為隨著利率趨近於零，銀行沒有貸款的動力，使那些追求成長的企業信貸更加不易。長期利率是資本增長和經濟活動的驅動力，也是預測未來通膨和投資者信心的指數。

根據《彭博社》報導，川普上週曾批評FED，「傻瓜，應該將利率降至零甚或更低。」川普想依賴低利率貸款推動經濟走強，以提高明年的連任機會。一些觀察家認為，FED應該降低利率0.5%，以便更好地應對川普引發的貿易戰。有跡象表明，經濟弊病需要的不僅僅是幾次降息。

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