親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

沒錢沒人做不了？推動校園防災，「他」是關鍵核心

聯準會再降息1碼 川普怒了推文批

2019-09-19 21:27台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

美國聯準會（FED）凌晨宣布降息1碼，是今年來第2次調降基準利率。 路透
美國聯準會（FED）凌晨宣布降息1碼，是今年來第2次調降基準利率。 路透
分享

美國聯準會（FED）凌晨宣布降息1碼，是今年來第2次調降基準利率。對此，美國總統川普推文表達不滿，在FED發布利率決策後，痛批聯準會與鮑爾「不及格、沒膽識、缺乏遠見！」美股標普500指數以平盤作收，DXY美元指數漲0.3%，至98.5點；10年期公債殖利率跌至1.79%。

聯準會決策小組、聯邦公開市場操作委員會（FOMC）於美國時間18日在聲明，「因全球形勢影響經濟前景、及通膨壓力偏低，決定將聯邦資金利率的目標區間調低1碼，至1.75%~2%。」

降息意見分歧

儘管全球經濟貿易有諸多不確定，但美國國內經濟情勢仍良好，故對是否進一步寬鬆仍意見分歧。這次共有3位官員持「異議」：2位官員支持利率不調整，另有1人則主張降息2碼，分歧之大為2014年12月來所僅見。聯準會主席鮑爾會後表示，若美國經濟疲軟，可能須進一步降息。

FED官員對今年美國國內生產毛額（GDP）的預測成長率中位數為2.2%，對明年的預估為2%，並預期到年底失業率約為3.7%，且明年保持在此水準。決策官員預料，得等到2021年才能實現2%的通膨目標。

投資的驅動力

根據《衛報》報導，金融市場樂見降息消息，認為可緩解全球經濟放緩帶來的風險，以及川普大打貿易戰的不穩定性。但一些分析師警告，可能會弊大於利，因為隨著利率趨近於零，銀行沒有貸款的動力，使那些追求成長的企業信貸更加不易。長期利率是資本增長和經濟活動的驅動力，也是預測未來通膨和投資者信心的指數。

根據《彭博社》報導，川普上週曾批評FED，「傻瓜，應該將利率降至零甚或更低。」川普想依賴低利率貸款推動經濟走強，以提高明年的連任機會。一些觀察家認為，FED應該降低利率0.5%，以便更好地應對川普引發的貿易戰。有跡象表明，經濟弊病需要的不僅僅是幾次降息。

【更多精采內容，詳見

川普聯準會

相關新聞

脫歐反送中影響倫敦香港 紐約仍居金融中心榜首

2019-09-19 22:02

英國8月線上銷售驚見四年來最大降幅 因電商做了這件事

2019-09-19 21:09

莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46

東協印太展望 學者：美國與東協有共同利益

2019-09-19 19:11

專家：印度可望成貿易戰贏家！靠產能轉移進帳百億美元

2019-09-19 18:44

她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41

OECD下修世界經濟成長預測 降到10年最低

2019-09-19 17:37

印尼宣布降息1碼 連續第三個月調降利率

2019-09-19 15:45

蘋果公關副總裁將離職 職務由行銷主管暫代

2019-09-19 10:43

紐西蘭Q2 GDP增速優於預期 預期今年稍晚仍將降息

2019-09-19 09:50

Fed連續第三天放錢干預貨幣市場 注資上看750億美元

2019-09-19 09:40

美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02

聯準會9月決策會議要點

2019-09-19 05:35

Fed今年二度降息 川普批Fed「缺乏膽識、沒遠見」

2019-09-19 04:47

Fed不鬆口續降息 美股跌深收平

2019-09-19 04:41

聯準會僅降息一碼 美股下挫、川普開罵

2019-09-19 03:43

快評／Fed立場較偏「鴿派」，但未暗示11月將再降息

2019-09-19 03:10

Fed宣布降息1碼 內部歧見大，有官員主張降息2碼

2019-09-19 02:39

Fed宣布降息1碼 關注鮑爾會後記者會

2019-09-19 02:04

Fed放錢 干預貨幣市場

2019-09-19 00:25

專家：聯準會邁向擴大寬鬆

2019-09-19 00:24

華爾街金融業 搶發綠債

2019-09-19 00:22

蘋果砸錢 強化美國製造

2019-09-19 00:22

日出口 連九月下滑

2019-09-19 00:22

FedEx利空 大砍獲利預測

2019-09-19 00:22

分散油源...亞洲國家警覺

2019-09-19 00:20

沙國GDP成長 將低於預期

2019-09-19 00:19

南韓連環拳 對抗經濟老化

2019-09-19 00:19

韓國貿易白名單 剔除日本

2019-09-19 00:19

高盛研究報告 轉賣企業

2019-09-18 23:12

美亞太助卿：北京破壞兩岸現狀 美關切陸霸凌台灣

2019-09-18 22:36

為對抗人口下滑 南韓發表勞動力改革藍圖

2019-09-18 19:10

康寧下修光通訊、顯示器銷售預測

2019-09-18 00:06

亞洲最大外匯交易中心 星國蟬聯寶座

2019-09-18 00:06

WTO：全球服務貿易減弱

2019-09-18 00:05

美日達成初步協議 川普未保證不對日車加稅

2019-09-18 00:05

景氣不妙 Fed鴿味更濃了

2019-09-18 00:05

新地緣政治危機 美元是贏家

2019-09-18 00:03

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24
看更多

熱門文章

Fed今年二度降息 川普批Fed「缺乏膽識、沒遠見」

2019-09-19 04:47

梗圖「握拳寶寶」主角已長大 揭12年前拍照真相

2019-09-19 17:01

泰國女模離奇陳屍公寓 死前曾被男子拖入電梯

2019-09-19 11:24

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-19 08:23

意外引爆全球裝備開箱照熱 瑞士警局這樣說

2019-09-18 22:25

美國海軍證實UFO 速度超越航空技術

2019-09-19 13:04

以色列 內唐亞胡時代結束

2019-09-19 00:50

大選失利 以色列總理宣布取消參加聯合國大會

2019-09-18 22:51

南韓「華城連環殺人案」33年後有重大突破

2019-09-19 12:20

聯準會僅降息一碼 美股下挫、川普開罵

2019-09-19 03:43

影／涉種族歧視！杜魯多被挖出「黑臉照」急道歉

2019-09-19 11:48

Fed宣布降息1碼 內部歧見大，有官員主張降息2碼

2019-09-19 02:39

懷孕新娘婚禮前一刻中風亡 醫緊急剖腹救小孩

2019-09-19 14:31

太天真? 英軍橄欖球隊參拜靖國神社

2019-09-18 23:10

川普：美中協議 大選前達陣

2019-09-19 00:00

天花病毒存放地爆炸！ 專家一個原因讓你「免驚」

2019-09-19 10:00

Fed宣布降息1碼 關注鮑爾會後記者會

2019-09-19 02:04

Fed不鬆口續降息 美股跌深收平

2019-09-19 04:41

影／最囂張地鼠！偷菜園還光明正大吃給你看

2019-09-19 15:45

國安牌老把戲…內唐亞胡終於玩到失靈

2019-09-19 00:50

回顧標普500歷史 投資人最好小心Fed這次降息

2019-09-18 22:49

50歲逆齡阿嬤身材火辣超時尚！ IG吸引55萬粉絲

2019-09-19 19:19

Fed放錢 干預貨幣市場

2019-09-19 00:25

聯準會9月決策會議要點

2019-09-19 05:35

美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02

毒販夫妻疑殺女藏屍5年 鐵鍋煮屍傳惡臭才曝光

2019-09-19 17:22

「芒果乾大王」以色列吃癟 明年看「這個國家 」

2019-09-19 17:33

揪眾打伊朗？川普陷放羊孩子困境…

2019-09-19 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top