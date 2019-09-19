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莫里奇：降利率沒用還一直降 Fed和ECB瘋了嗎？

2019-09-19 19:46經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
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美國國際貿易委員會（USITC）前首席經濟學家莫里奇（Peter Morici）表示，事實已很明顯，歐、美、日央行降利率刺激經濟的成效不彰，若還是繼續一路降下去，實在很瘋狂。

現任馬里蘭大學史密斯商學院教授的莫里奇19日在MarketWatch撰文說，若說「瘋狂」的定義是一再重複做某事還預期結果會有所不同，那麼即將卸任的歐洲央行（ECB）總裁德拉基、美國聯準會（Fed）主席鮑爾最近決定進一步降利率，稱之為「瘋狂」並不為過。

莫里奇指出，至少就過去十年而言，寬鬆利率政策已顯示沒什麼效用，而Fed和ECB這些年來都追逐錯誤的目標，亦即把通膨率拉升到2%。事實上，自2008年金融海嘯迄今，美國通膨率大致上都一直低於2%，不論失業率是10%或低於4%，也不論Fed政策是寬鬆或緊縮都是如此。

至於歐洲，2014年以來ECB政策利率低於0%，這讓企業以超低成本貸款，也形成債券投資人付錢讓政府發售債券給他們持有的怪現象，但對提振歐洲經濟成長的助益仍微乎其微。歐洲負利率唯一顯著的助益，是壓低歐元兌美元匯率，但這種策略也有其局限，從ECB預估的歐元區成長率仍低得可憐，即可見一斑。

莫里奇說，實施負利率和超低利率政策，固然可能產生一種立竿見影的效果—迫使銀行貸款給企業，進而促進經濟成長—但長期持續這麼做卻是很糟的主意。因為這將打擊銀行業獲利，況且企業若根本缺乏貸款需求，要銀行貸款給誰？這也會鼓勵不賺錢的「殭屍企業」繼續苟延殘喘。

莫里奇認為，「瘋狂」首獎應頒給美國總統川普，因為川普最近建議Fed把利率降到0%甚至「更低」，顯示他根本搞不清楚狀況。

既然降利率對助長經濟成長率沒效，那怎麼做才有效？莫里奇指出，川普政府2017年推減稅案，的確發揮了一些刺激經濟的效果，例如使去年消費者支出增加了；但減稅並未促使企業擴大投資。他認為此刻美國經濟需要的，是新一輪財政刺激。

川普一直怪罪Fed，但莫里奇說，利率再怎麼降，能否提振需求仍是個大問號；現在真正該做的是，由國會與白宮合力推出基礎建設支出法案，那將會提高美國長期競爭力與成長率。反觀利率就算降到零或負值，只會削弱美國的銀行。真正的「瘋狂」，莫過於給美國經濟開出負利率藥方。

川普聯準會歐元區

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