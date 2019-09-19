專家：印度可望成貿易戰贏家！靠產能轉移進帳百億美元

2019-09-19 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



專家指出，美中貿易戰的餘波將讓印度受益，但亟需改革的土地法與勞工法將成為企業經商的一大阻礙。

財經網站CNBC報導，新加坡星展銀行經濟學家拉奧說：「在美中貿易戰延燒之際，印度可望擴大貿易版圖，尤其是被美國加徵關稅的產品類別。貿易之外，隨著製造商正在尋找替代產地，外資轉向可望嘉惠印度。」拉奧引述聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預估的數據，製造業者轉移生產線可望為印度經濟挹注110億美元。

印度在全球出口市場的比重相對較低。相較之下，儘管印度人口幾乎是德國的16倍之多，德國出口在2017年占全球整體貿易流量的8.17%，反觀印度出口僅占1.68%。

拉奧指出，貿易戰下，印度可望受惠最多的前三大產業分別為製藥、化學及工業。印度這些產業早已具有國際競爭力，而且有望從進一步成長的市場需求中受益。

根據印度品牌資產基金會（IBEF）7月報告，印度製藥產業供應全球逾半數疫苗需求，供應英國25%藥品；在工業方面，印度在2017年是全球工具機第12大製造國，並對歐、美出口逾六成工業產品。

IHS Markit的亞太區首席經濟學家畢斯瓦斯表示，製造業也將受惠，特別是紡織、製鞋以及電子部門，原因是加徵關稅將使美國與中國大陸的出口貨品更加昂貴，且部分製造商可能將生產線移往印度在內的其他亞洲國家。

他說：「隨著全球製造業者愈發關注印度快速成長的國內市場，印度可望在中期搭上貿易戰順風車。」例如，鴻海集團旗下的富士康今年將蘋果產能從中國移往印度。

然而，印度的經商環境面臨兩大挑戰：土地法規與勞工法規方面的限制。