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她25歲就成為巴菲特愛將 將自創迷你版波克夏

2019-09-19 17:41經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

「股神」巴菲特近年來的得力助手庫爾（Tracy Britt Cool）將離開波克夏公司，自行創業，打造屬於自己的「迷你版波克夏」。

華爾街日報報導，在2009年，年僅25歲的庫爾就當上巴菲特的財務助理，而且該職位還是巴菲特特別為她所設立的。庫爾隨後在2014年接任波克夏旗下廚具公司Pampered Chef的執行長。

庫爾現在35歲了，希望打造一家能長期併購企業的投資公司，模仿波克夏的操作模式。

庫爾接受訪談時表示：「我希望建立一個長期的平台、長期的機構，來收購與建立事業。」「有一些企業讓我覺得，協助它們進入下個階段是深具價值的，但它們對波克夏公司來說，規模太小了。」

庫爾計劃明年3月底將離開Pampered Chef公司，明年首季從卡夫亨氏董事會辭職，但仍將留任Blue Apron控股公司董事會。

庫爾在波克夏的十年期間，擅長協助陷入困境的波克夏旗下公司。她接下Pampered Chef時，該公司正面臨營收與獲利雙雙下滑。

巴菲特受訪時曾表示：「她是救火隊員。我交派給她的任何任務，她都交出一流的成績。」

巴菲特說，Pampered Chef公司今年第2季營收年比成長19%，稅前獲利激增52%。

庫爾在堪薩斯州長大，並進入哈佛商學院。她是與一個她為女性投資人所共同創辦的學生團體前往內布拉斯加奧馬哈時，首次見到巴菲特。

庫爾在2009年的夏天為巴菲特工作，但波克夏總部當時並無職缺。那一年稍後，巴菲特以全職聘僱庫爾擔任他的財務助理，起初負責監督波克夏與Jefferies金融集團合資公司Berkadia的相關事宜。

庫爾說，身為財務助理，「我直接與巴菲特一起處理他辦公桌上的大小案子。我非常享受學習價值投資，同時學習如何當個擁有企業家思維的操作者」。

巴菲特表示，他能理解庫爾的決定，因為他在1956年時也是這樣離開他所熱愛的工作職位，離開他的導師葛拉漢（Benjamin Graham）的投資公司，自行創業。不過巴菲特表明，不打算讓波克夏投資庫爾的新公司。

庫爾說，她計劃運用與波克夏相同的策略來幫助小企業成長，但拒絕談論如何計劃為自己的公司融資。

隨著長達十年的多頭市場推升企業估值，巴菲特近年一直苦於無法為波克夏找到值得收購的企業。巴菲特說：「最難的部分是找到收購標的」，但由於庫爾將瞄準規模小得多的企業，「她的工作將比我的來得簡單」。

巴菲特的愛將庫爾（Tracy Britt Cool）將離開波克夏，自行創業。（圖...
巴菲特的愛將庫爾（Tracy Britt Cool）將離開波克夏，自行創業。（圖／取自網路）
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