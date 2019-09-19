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印尼宣布降息1碼 連續第三個月調降利率

2019-09-19 15:45經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

印尼央行19日宣布降息1碼，為連續第三個月降息，在全球經濟成長減緩之際支撐本國成長，也跟進美國聯準會18日的降息行動。

印尼央行宣布，基準的7天期附賣回利率調降1碼至5.25%。在彭博資訊先前訪調的28名經濟學家中，21人預期降息，其餘預期利率不變。

由於全球貿易緊張情勢加上油價近日上揚，不利全球經濟，也威脅到印尼的成長前景。印尼的經濟成長速度已降至兩年低點。

印尼去年曾將利率調高175個基點，以因應新興市場動盪，但此後轉向聚焦支撐國內經濟成長。印尼政府已兩度調降今年經濟成長率預估，目前預估成長5.1%左右，低於先前預估的5.3%成長率。

印尼宣布降息1碼，連續第三個月調降利率。（圖／路透）
印尼宣布降息1碼，連續第三個月調降利率。（圖／路透）
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