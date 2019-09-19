日銀一如預期維持貨幣政策不變 10月可能寬鬆

2019-09-19 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日本央行今天宣布維持貨幣政策不變，但表示10月會議時將再更加深入檢視經濟與物價的發展。

日本央行的聲明中指出，央行判斷，現在逐漸變得需要密切留意推動物價目標的動能可能會喪失。因為如此，下次政策會議召開時，將會重新評估經濟和物價發展，並更新對經濟活動與物價的展望。