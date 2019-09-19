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日銀一如預期維持貨幣政策不變 10月可能寬鬆

2019-09-19 11:44經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

日本央行今天宣布維持貨幣政策不變，但表示10月會議時將再更加深入檢視經濟與物價的發展。

日本央行的聲明中指出，央行判斷，現在逐漸變得需要密切留意推動物價目標的動能可能會喪失。因為如此，下次政策會議召開時，將會重新評估經濟和物價發展，並更新對經濟活動與物價的展望。

日本央行一如預期維持短期利率目標在負0.1%不變，並繼續引導10年公債殖利率在0%附近。同時前瞻指引也保持現狀，持續維持更長時間的超低利率環境，至少到明年春季左右。

日本央行今天維持貨幣政策不變。 路透
日本央行今天維持貨幣政策不變。 路透
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