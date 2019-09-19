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Fed連續第三天放錢干預貨幣市場 注資上看750億美元

2019-09-19 09:40經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

彭博資訊報導，美國聯準會Fed）今天（19日）將連續第三天干預貨幣市場，由紐約聯準銀行再進行附買回操作，對市場投放上看750億美元的資金。

前兩天，17日和18日紐約聯準銀行也進行了規模差不多的操作；聯準會18日利率決策會議後，亦採行另一項緩解本周貨幣市場壓力的措施，將銀行的超額準備金利率（IOER）調降30個基點至1.8%，並將隔夜回購利率下調30個基點至1.7%。

彭博指出，Fed之前的操作已經平抑了市場，隔夜附買回協議的利率在17日跳升至10%（是上周的4倍），18日下降至較為正常的水準。

美國聯準會主席鮑爾18日在說明利率決策的記者會上表示，必要情況下Fed將繼續進行這些附買回操作，讓市場回歸正軌。彭博認為，在鮑爾講話的數小時之前，有效聯邦基金利率突破了Fed利率區間的上限，證明鮑爾及其同僚對金融體系最重要的手段之一失去了控制。

Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta說，為了平抑市場，「聯準會將不得不繼續介入，並每天進行這些操作。」。雖然鮑爾在記者會上對這問題輕描淡寫，Fed其實應該已盡目前所能做的努力，「但是之後他們可能需要採取更多行動，或者至少在10月會議上進一步討論。」

鮑爾在記者會上則說，聯準會將提供充足的銀行準備金，這樣就不需要像本周這樣頻繁地進行干預操作。

美國聯準會主席鮑爾18日向媒體說明最新利率決策。 美聯社
美國聯準會主席鮑爾18日向媒體說明最新利率決策。 美聯社
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聯準會鮑爾Fed

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