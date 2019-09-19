巴西央行降息兩碼 Selic利率5.5%創歷史新低

2019-09-19 08:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



巴西央行周三（18日）一如預期調降指標Selic利率至歷史新低5.5%，並示意將繼續降息，主要考量在於全球經濟前景不確定性日增以及巴西國內的通膨溫和。

這次巴西央行9位決策官員一致同意降息兩碼（0.5個百分點），也是總裁Roberto Campos Neto上任以來第二次降息兩碼。上一次是在今年7月。