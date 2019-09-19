影／別具意義 美亞太助卿首度出席台灣官方公開活動

2019-09-19 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



台灣「農訪團」赴美採購價值約37億美元農產品，18日在美國國會舉行採購意向書簽署儀式，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）親自出席活動並致詞，感謝台灣在至為重要的時刻支持美國經濟，承諾採購美穀物與肉品；史達偉並說，美國對台的承諾比以往更為堅定。

駐美代表處官員指出，這是亞太助卿首次出席台灣官方在美舉行的公開活動。史達偉18日在參、眾院各有一場聽證會，他在結束眾院聽證後親臨活動現場，並與我農委會副主委陳駿季、駐美副代表黃敏境等官員互動；在台灣面臨失去索羅門群島邦交、國際空間遭壓縮之際，史達偉此次參與我方活動，別具意義。

史達偉致詞內容聚焦美台經貿關係，雙方堅實友誼，以及台灣關係法的重要性；他表示，台灣關係法為美台富成效與互利關係的基石，在過去40年，美台基於共同利益與價值建立全面、持久的夥伴關係。

史達偉指出，本著台灣關係法的精神，以及符合「一中政策」之下，美台關係隨著時間拓展並加深；美國對台灣的承諾，以及對雙方在商業、文化與其他方面關係的承諾，比以往更為堅定。

史達偉並展現對台灣美食的興趣，表示自己看了電影「飲食男女」而想要走訪台灣。

史達偉表示，他代表國務院同慶台灣的貢獻，以及對美國經濟的支持，這場活動是美台建立堅實友誼的最好例證；非常感謝台灣承諾在2020年與2021年，採購37億美元的美國穀類與肉品。

陳駿季率「2019年中華民國農產品貿易赴美友好訪問團」訪美，拜會了白宮、國務院官員，18日在國會舉行採購意向書簽署儀式，預計2020年至2021年向美國採購價值37億美元的黃豆、玉米、小麥、肉品，今年首度籌組肉類分團，採購整體金額比以往高。

除了史達偉，美國在台協會（AIT）主席莫健、執行理事羅瑞智（John Norris）、聯邦參議員史考特（Rick Scott）、眾議員夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman）等共7位參議員，15位眾議員到場。