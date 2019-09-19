Fed對未來降息意見分歧 美元走高

2019-09-19 07:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周三上漲，兌日圓維持在近七周高點；美國聯準會（Fed）一如預期降息25個基點，但對未來的寬鬆政策意見分歧。

DXY美元指數上漲0.2%，報98.49。

Fed公布利率決策後，美元兌日圓走高，美元兌日圓上漲0.2%，至108.35日圓。歐元跌0.3%，至1.1031美元。

Fed今年第二次降息，反映全球風險持續，削弱了企業投資和出口。但Fed的預測顯示，決策官員預期2020年底聯邦資金利率將保持在新的區間內。不過，17位決策者中，有7人預期今年年將再降息25個基點，凸顯Fed內部仍存在分歧。

Western Union Business Solutions駐華盛頓的高級市場分析師Joe M animbo表示：「Fed再次降息，試圖保護美國經濟不受全球不利因素的影響。此次決策像是種鷹派的寬鬆，因為決策者的預期中值顯示今年不會再降息，但一些官員仍有異議。儘管全球風險仍在，但Fed仍然樂觀，因此美元不太可能遠離近期高點。」

Fed公布利率決策後，投資人把注意力轉向今天的日本央行會議，觀察日本央行是否也會放鬆政策。消息人士表示，若日本央行放寬政策，選項之一是進一步下調負利率，不過可能同時推出緩解金融機構所受衝擊的措施。