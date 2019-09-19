沙烏地恢復生產 油價走低 Fed降息前景不明朗 金價下跌

2019-09-19 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三延續跌勢，因沙烏地阿拉石油生產設施遇襲後恢復全面生產，且美國原油庫存意外增加。金價走低，美國聯準會（Fed）對未來降息意見分歧。

布蘭特原油期貨下跌0.95美元或1.5%，結算價報每桶63.60美元；西德州原油期貨下跌1.23美元或2.1%，結算價報每桶58.11美元。

中東局勢仍然緊張，沙烏地宣稱發現伊朗襲擊的證據。美國總統川普表示，他下令大幅度擴大對伊朗的制裁，是美國向伊朗施壓的最新行動。

不過，沙烏地阿拉伯宣布，已透過動用庫存，把石油供給恢復到遇襲前的水準。能源資訊署（EIA）數據顯示，上周美國原油庫存增加110萬桶，分析師預期減少250萬桶。EIA表示，目前認為必要釋出緊急戰備儲油。

另外，Fed公布利率決策後，美元上漲，也令油價承壓。

高盛的報告指出：「即使不考慮頁岩油，全球油市也擁有足夠的資源，在無需釋放戰備儲油的情況下，平衡大規模的供給中斷。」

黃金周三下跌逾1%，跌至一周低點，主因未來貨幣政策決定不明朗。

Fed此一如預期降息25個基點，但但對於是否須進一步寬鬆意見分歧。

黃金現貨下跌逾1%，至每英兩1,487.35美元。美國黃金期貨收漲逾2美元或0.2%，結算價報每英兩1,515.80美元。

BMO基本金屬及貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「金價回落，因Fed令市場略感失望。」投資人把焦點轉向是日本央行周四的決策會議。