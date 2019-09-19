美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500指數周三小幅收高，美國聯準會（Fed）一如預期降息1碼，但對下一步行動的意見分歧。

道瓊工業指數上漲36.28點或0.13%，至27,147.08點；標普500指數收漲1.03點或0.03%，報3,006.73點；那斯達克指數下跌8.62點或0.11%，跌至8,177.39點。

降息預期支撐美股今年的漲勢，標普500指數今年來累計上漲近20%。對利率敏感的標普500銀行股指數上漲0.7%。

Fed周三決定降息25個基點，符合預期，但投資人更加關注今年進一步降息的前景。Fed最新預測顯示，決策官員的預期中值是，2020年利率將保持在新的目標區間內，這對希望進一步降息以緩解美中貿易戰衝擊全球經濟的投資人來說是個壞消息。

Fed宣布這項消息後，股市立即出現賣壓，標普500指數盤中一度創四周最大跌幅。但Fed主席鮑爾在記者會表示，Fed準備在必要時採取激進行動。儘管經濟持續成長和企業招聘保持強勁是最可能出現的結果，但Fed仍提到經濟前景的不確定性，並承諾將採取適當行動維持經濟擴張。

JonesTrading首席市場策略師Mike O Rourke表示：「鮑爾傳達了這種觀點，這是一次周期中的調整，但Fed顯然準備在必要時採取更多行動。」

聯邦快遞股價重挫12.9%，創金融危機以來的最大單日跌幅，該公司全年獲利預估低迷，因美中貿易緊張局勢和終止與亞馬遜的合作。