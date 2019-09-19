聯準會9月決策會議要點

2019-09-19 05:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）於18日決策會後宣布降息1碼，符合預期，聯邦資金利率的目標區間來到1.75%-2%，但對於下一步則歧見甚大。美股在多空拉鋸下收在平盤附近，紐約三大指數漲跌互見，但漲跌幅連0.2%都不到，不過盤中標普500指數跌幅一度達0.9%，那斯達克綜合指數更曾跌逾1%。

以下是本次決策會議要點：

*本次為聯準會連續第二次降息，是十年來首見情況，主要為因應美國貿易政策以及全球經濟放緩所導致的風險。

*點狀圖「中位數」顯示，不論是今年或明年都不會再降息，2021和2022年甚至利率還會上升。這對華爾街部分人士而言實在是太少，美國總統川普顯然也覺得Fed做的一點也不夠，聯準會宣布利率決策後不久又推文表現他的不悅。

*Fed主席鮑爾表示，聯準會的目標是風險管理、讓經濟持續擴張，但他也說Fed會降息到該降的程度。

*本次決策委員會「分裂」的情況罕見地異常嚴重，點狀圖顯示17名官員中僅七位希望年底前會再降息1碼。決策會上則有三名官員持不同意見，是多年來僅見情況。鮑爾說並不會受這些異見干擾，敦促各界不要過於重視那些一年的預測，因為世事變化太快。

*FOMC本次會後聲明僅做小幅更動，華爾街部分人士認為這次的措詞稍偏鴿派。聯準會委員會上修了今年的經濟成長預估，不過決策官員仍認為擴張速度放緩，離總統川普的3%目標還遠得很。至於通膨率預估可升抵2%的目標，然後維持不變。