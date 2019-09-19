Fed今年二度降息 對是否進一步寬鬆意見分歧

2019-09-19 04:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）18日（台灣19日凌晨）如預期宣布降息1碼，為今年來第二次調降基準利率，但對於是否須進一步寬鬆意見分歧，原因是儘管貿易和全球經濟面臨不確定性，但美國國內經濟情勢仍良好。

美股標普500指數終場以平盤作收，DXY美元指數漲0.3%，至98.5點；美國10年期公債殖利率則跌1個基點至1.79%。

聯準會決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）18日在聲明中表示， 「鑑於全球形勢對經濟前景的影響，以及通膨壓力偏低」 ，決定將聯邦資金利率的目標區間調低1碼至1.75%-2%。

CNBC報導指出，這次共有三位官員持「異議」--兩位官員支持利率按兵不動，另有一人主張降息2碼，分歧之大為2014年12月來僅見。

FOMC這次仍認為，美國的勞動力市場「強勁」、就業成長「穩健」，並指出雖然家庭支出的成長動能強，但企業固定投資與出口顯露疲態，也承諾將採取適當行動以延續經濟擴張。

Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，若美國經濟疲軟，可能須進一步降息，並聲稱將重新研究何時擴大資產負債表的問題。但美國總統川普顯然仍不滿意，在Fed發布利率決策後仍推文痛批鮑爾與Fed「又不及格、缺乏膽識、沒有遠見」。

Fed預測利率走向的點狀圖顯示，有五位官員認為利率到年底應比現在高，有五位官員贊成18日降息，但不預期今年會再調低利率，另有七位官員預料12月前會再降1碼。

在決策官員對是否須進一步寬鬆意見分歧的情況下，美股標普500指數18日以平盤作收，美國10年期公債殖利率則跌1個基點至1.79%。

Fed官員對今年美國國內生產毛額（GDP）的預測成長率中位數為2.2%，對明年的預估為2%，並預期到年底失業率約為3.7%，且明年保持在此水準。決策官員並預料得等到2021年才能實現2%的通膨目標。