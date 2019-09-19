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Fed不鬆口續降息 美股跌深收平

2019-09-19 04:41世界日報 記者張大仁／綜合報導

Fed降息一碼，道指盤中一度下跌逾200點。 （美聯社）
Fed降息一碼，道指盤中一度下跌逾200點。 （美聯社）
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聯準會(Fed)未能闡明2019年繼續降息的可能，股指幾乎以平盤收市。

道瓊工業平均指數上漲36.28點或0.13%收2萬7247.08點，史坦普500指數微升1.03點或0.03%收3006.73點，那斯達克綜合指數下跌8.62點或0.11%收8177.39點。

史指和那指盤中最深分別下跌0.9%和1.2%，道指盤中一度下跌211點或0.8%。

MetLife Investment Management首席市場策略師馬圖斯(Drew Matus)表示，「我認為市場滿腦子都想得需要更多降息。」「市場參與者和經濟學者看事情的方向不同。」

他說，「如果Fed真的想說服人們這些是保險式降息，那麼它們今年的工作就已經結束了。」

正如市場預期，Fed將隔夜利率下調25個基點至1.75%至2%區間。這是Fed今年第二次降息。

然而，Fed在決定降息方面存在分歧，三名官員持不同意見。對今年是否進一步降息也存在不少歧見。

五位Fed成員希望保持利率不變，而其他成員則支持將利率在此次降息後維持不變，另外七個人希望至少再降息一次。

AmeriVet Securities美國利率主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示，「Fed的重點在於風險管理。他們希望降低利率一點，但他們仍認為經濟處於良好狀態。」

美國國債殖利率收復當天早盤的部分跌幅。指標10年期殖利率收在1.78%，而2年期殖利率為1.75%。

Fed主席鮑爾表示，如果經濟放緩，Fed可以啟動「一系列」降息，但他指出現在還看不出有此需要。

川普總統推文抨擊鮑爾和Fed「沒種、無感，也沒有遠見」。

Fed決策也適逢中國和美國試圖達成協議以結束其持續的貿易戰。

川普18日表示，雙方很快就會達成協議。預計中國和美國將在下月舉行會晤。貿易戰打擊了全球經濟成長和企業獲利擴張的展望。

聯邦快遞調降2020財年的獲利預期。該公司的當季財報業績也低於預期，理由是「貿易緊張局勢加劇導致全球宏觀環境疲軟」。聯邦快遞股價下跌12.92%。

Luken Investment Analytics CEO魯肯(Greg Luken)表示，「市場需要某種催化劑才能走高。」「也就是獲利。」他指出，較低的利率可能會給股市帶來短期提振，但需要強勁的獲利來保持市場走高。

主要股指已逼近7月的紀錄新高。道指和史指距歷史高點只差約1%，那指低於其紀錄2.2%。

川普告訴財政部長在針對沙烏地阿拉伯石油生產的一系列襲擊事件後「大幅增加」對伊朗的制裁，能源股聞訊大幅下挫。能源特選產業SPDR ETF下跌0.48%。原油期貨下跌2.2%。

Fed川普鮑爾聯準會

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