Fed宣布降息1碼 內部歧見大，有官員主張降息2碼

美國聯準會。路透 分享 facebook

美國聯準會（Fed）於台北時間19日凌晨2時宣布利率調降1碼至1.75%-2%，並下調超額準備金利率（IOER）30個基點。以下為Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策聲明全文：

FOMC從7月會議以來收到的資訊顯示，勞動市場依然強勁，經濟活動持續以溫和的腳步擴張。平均而言，近幾個月來的就業成長始終穩健，失業率也保持在低點。

雖然家庭支出的成長動能強，但企業固定投資與出口顯露疲態。與去年同期相比的整體通膨率、與不計食品及能源的（核心）通膨率仍低於2%。基於市場的通膨補償指標依然低迷，基於調查的較長期通膨預期指標則變動不大。

為履行法定職責，委員會尋求促進充分就業和物價穩定。基於全球發展對經濟展望與受抑制通膨壓力的影響，委員會決定調降聯邦資金利率目標區間至1.75%-2%。此行動支持委員會的觀點，也就是經濟活動持續擴張、勞動市場情況強勁、以及通膨率接近委員會的2%對稱目標，是最可能的結果，但這種展望仍有不確定性。

委員會在思量聯邦資金利率目標區間的未來路徑時，將繼續監控未來經濟展望資訊的影響，並將採取適當行動以延續擴張，同時維持強勁的勞動市場、及接近委員會2%對稱目標的通膨率。

在決定聯邦資金利率目標區間未來的調整時機和幅度時，委員會將評估與促進充分就業及2%對稱通膨目標相關的經濟形勢，不管是已實現的、還是預期的經濟情況。這些評估也將考慮到廣泛資訊，包括勞動市況指標，通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態的數據。

投票贊成FOMC本次貨幣政策行動的委員為：主席鮑爾、副主席威廉斯、鮑曼（Michelle W. Bowman）、布蘭納德（Lael Brainard）、克拉瑞達（Richard H. Clarida）、伊凡思（Charles L. Evans）、夸利斯（Randal K. Quarles）。投票反對這次行動的委員會為博拉德（James Bullard）、喬治（Esther L. George）以及羅森格倫（Eric S. Rosengren），博拉德主張將聯邦資金利率目標區間下調至1.5%-1.75%，喬治與羅森格倫則希望聯邦資金利率目標區間維持在2%-2.25%。