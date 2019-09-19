歐元區靠低利帶來意外之財 可望挹注國庫

2019-09-19 01:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



路透報導，由於借貸成本降至紀錄低點，加上償債金額下滑，可能使歐元區在2021年前冒出一筆1,400億歐元的「意外之財」，對財政普遍吃緊的成員國而言可說不無小補，從造橋鋪路乃至保護氣候等計畫，都有新財源可支應。

報導指出，今年歐元區借貸成本下滑，使該區財政狀況有所改善，因為付出的利息變低，且政府能夠以較低的成本將舊債再融資，讓手上多出現金。

這讓那些主張歐元區應透過財政刺激計畫，擺脫經濟泥沼的論調聲勢大漲。隨著德國瀕臨衰退，歐洲央行（ECB）的貨幣政策也達到極限，現在許多人認為，政府支出是拉抬經濟成長及通膨的關鍵。

標普環球信評機構主權團隊資深主管吉爾表示，以現在的殖利率而言，歐元區政府今年省下的利息，平均相當於的國內生產毛額（GDP）的0.1%，或將近120億歐元。他說，到明年及後年，省下的利息錢可分別增加到相當於GDP的0.25%及0.80%，整體來說共省下約1,400億歐元。德國復興信貸銀行（KfW）預估，德國公共投資的積壓需求，也不過1,380億歐元。

吉爾說，利率降低給了政府喘息空間，對義大利及西班牙政府來說更是如此。

法國興業銀行（Societe Generale）估算，債券殖利率每降10基點，義大利可以少付大約相當於GDP 0.35%的利息、西班牙少付0.27%、法國少付0.22%、德國少付0.16%。