伯恩斯坦：BMW現金滿手 應收購抓襟見肘的捷豹路虎

2019-09-19 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



研究業者伯恩斯坦的分析師表示，寶馬（BMW）應從印度塔塔汽車手上，收購英國豪華品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）。這將使BMW如虎添翼，並解決深陷困境的捷豹路虎。

瓦伯頓等分析師團隊在18日的報告中表示：「BMW資金過剩、滿手現金，且目前其產品陣容及品牌的成長潛力已達極限。捷豹路虎的營運、財務狀況皆面臨嚴峻挑戰，但若被更大的夥伴納入麾下，固定及變動成本都能大幅降低。」

塔塔汽車的虧損不斷增加，不僅中國銷售放緩，英國脫歐也更添營運困難。BMW也面臨美中貿易戰、及英國政治前景不明等難題。BMW在英國生產勞斯萊斯以及Mini。

伯恩斯坦指出，BMW若以90億英鎊（112億美元）收購捷豹路虎，獲利將增加20%、產量將大增25%，「塔塔必須嚥下自己的尊嚴」。分析師也認為，BMW必須要更大膽一些。

但這筆交易可能有些情感上的複雜因素，畢竟BMW 90年代曾持有路虎集團，後來又賣給福特。瓦伯頓及同事說，那對BMW而言是充滿創傷的經驗，很多慕尼黑的高層都還沒從傷痛走出，但在商言商，收購捷豹路虎仍相當具吸引力。

BMW正進行140億美元的撙節計畫，捷豹路虎也正進行25億英鎊的撙節計畫、並裁員4,500人。雙方已在今年稍早同意合作開發下一代電動車。BMW印度代表18日向彭博資訊表示，不會對市場臆測置評，塔塔汽車則拒絕回應。