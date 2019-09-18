回顧標普500歷史 投資人最好小心Fed這次降息

2019-09-18 22:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



期待美國聯準會（Fed）啟動長期降息周期的投資人小心了。雖然美國總統川普已批評Fed的貨幣政策，並呼籲其將短期利率降到「零或以下」，以提振美國經濟。但歷史經驗顯示，標普500指數通常只有Fed採取更謹慎做法時，才會大漲。

Fed主席鮑爾已試圖拿出1995年和1998年與現在比較，Fed過去分別以這兩年為開始，啟動三次降息。據道瓊市場數據，在這兩個例子中，美國經濟都持續擴張，從Fed第一次降息到最後一次降息期間，標普500指數分別上漲15%和8.6%。

相較下，在2001年和2007年開始的長期降息循環期間，標普指數分別大跌28%和40%，這兩段期間的美國經濟都正值衰退期。

摩根士丹利股票策略師威爾森說：「如果這次是Fed全面展開降息循環的開始，股市反應不會太好。但如果這次降息無關日後的進一步降息，只是為了提振或穩定經濟成長，股市就有機會走高。」

Fed於18日起召開兩日會議，市場普遍預料將啟動三個月內第二次降息，但好壞參半的美國經濟情勢數據，讓投資人猜不透Fed未來政策方向。

據芝加哥商品交易所（CME Group）數據，投資人用以押注Fed政策路線的聯邦基金期貨顯示，Fed本周宣布降息機率只有50%，從一周前顯示的92%大幅下滑。13日的強勁零售銷售數據，顯示美國8月消費支出持續提升。

本周之後的利率展望更不明朗，因為其他的經濟數據持續表現黯淡，美國8月聘僱減緩，製造業活動也放慢。現在市場預期今年底前第三次降息的可能性只有41%，比一周前稍微下滑。

一些分析師和投資人表示，由於近來消費者物價數據顯示通膨上揚，Fed的寬鬆空間可能很有限。同時，上周末沙烏地阿拉伯石油設施遭襲導致油價飆漲，也令各界擔心通膨率上揚，這可能打消Fed大幅度降息的念頭。