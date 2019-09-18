美亞太助卿：北京破壞兩岸現狀 美關切陸霸凌台灣

2019-09-18 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院亞太助卿史達偉18日指出，美方關切中國大陸奪走台灣外交夥伴等行為，這些行動破壞兩岸現狀；史達偉並提及，北京在區域增強軍演，直接威脅台灣與他國，而北京的行為與其「和平崛起」論並不一致。

史達偉並表示，台海兩岸的和平與穩定符合美國長久利益，美國一向支持台灣維持足夠自衛能力，也將繼續支持台灣保有有效的嚇阻能力；美國對台軍售是基於「台灣關係法」及評估台灣防務所需，為滿足這些需求，美國政府批准售台戰機、戰車，以及其他維護台海和平穩定所需設備。

史達偉（David Stilwell）18日出席聯邦參議院外交委員會關於美國印太區域政策的聽證會，這是他上任後首場聽證會，提及中國大陸、香港、台灣等議題。

在台灣部分，史達偉表示，美方一再表達對於中國大陸透過經濟脅迫霸凌台灣，壓縮台灣國際空間，奪走外交夥伴等行為的關切，這些行動破壞了幾十年來創造和平，並使兩岸受益的兩岸現狀。

史達偉指出，北京仍持續軍事現代化進程，在區域增進軍演，不僅為嚇阻美國維持在區域前線的部署，也向他國與台灣當局釋放信號，表明他們受到直接威脅；北京的行為與其公開所說的「和平崛起」並不一致。