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美亞太助卿：北京破壞兩岸現狀 美關切陸霸凌台灣

2019-09-18 22:36聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院亞太助卿史達偉18日指出，美方關切中國大陸奪走台灣外交夥伴等行為，這些行動破壞兩岸現狀；史達偉並提及，北京在區域增強軍演，直接威脅台灣與他國，而北京的行為與其「和平崛起」論並不一致。

史達偉並表示，台海兩岸的和平與穩定符合美國長久利益，美國一向支持台灣維持足夠自衛能力，也將繼續支持台灣保有有效的嚇阻能力；美國對台軍售是基於「台灣關係法」及評估台灣防務所需，為滿足這些需求，美國政府批准售台戰機、戰車，以及其他維護台海和平穩定所需設備。

史達偉（David Stilwell）18日出席聯邦參議院外交委員會關於美國印太區域政策的聽證會，這是他上任後首場聽證會，提及中國大陸、香港、台灣等議題。

在台灣部分，史達偉表示，美方一再表達對於中國大陸透過經濟脅迫霸凌台灣，壓縮台灣國際空間，奪走外交夥伴等行為的關切，這些行動破壞了幾十年來創造和平，並使兩岸受益的兩岸現狀。

史達偉指出，北京仍持續軍事現代化進程，在區域增進軍演，不僅為嚇阻美國維持在區域前線的部署，也向他國與台灣當局釋放信號，表明他們受到直接威脅；北京的行為與其公開所說的「和平崛起」並不一致。

至於香港，史達偉說，香港人民走上街頭是因為北京正在破壞自己的「一國兩制」框架；正如美國總統川普所說，希望能以人道方式解決香港情勢。

美國國務院亞太助卿史達偉18日出席參院外委會聽證會。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院亞太助卿史達偉18日出席參院外委會聽證會。華盛頓記者張加／攝影
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