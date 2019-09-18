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【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

想入住唐頓莊園體驗當貴族嗎 現在住一晚不到6,000元

2019-09-18 18:10經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

知名英國電視影集唐頓莊園（Downton Abbey）將正式開放住宿，戲迷有機會在這間富麗堂皇且聲名遠播的莊園住一晚，體驗當「貴族或貴族夫人」。

為迎接電影版唐頓莊園將於本周五（20日）上映，唐頓莊園拍攝地點海克利爾城堡（Highclere Castle）的所有權人在住宿分享平台Airbnb出租這座城堡，限住一晚，租金為150英鎊（新台幣5,795元）。

海克利爾城堡的所有權人卡爾納芬伯爵及伯爵夫人，將在入住名單中邀請一對幸運的情侶檔體驗「王公貴族的生活」；這座城堡占地10萬平方英尺（約9,290平方公尺），擁有300個房間。

雀屏中選的情侶檔將與卡爾納芬伯爵及伯爵夫人在華麗的飯廳共進晚餐，接著前往圖書室享用咖啡，之後再返回豪華臥室，俯瞰城堡周圍占地1,000英畝（約4萬公頃）的草原綠地。

海克利爾城堡在旅客於次日退房前，將提供周遭環境導覽服務及一份「特別的禮物」，有助旅客沉浸在「把海克利爾城堡當成家的感覺」。

不過，雀屏中選的情侶檔必須在住宿申請中成功說服卡爾納芬伯爵及伯爵夫人，展現他們對「唐頓莊園的熱情」。申請者必須擁有Airbnb認證過的個人簡歷和正面評價，才會列入可考慮名單，預計10月1日開放申請，11月26日開放入住。

海克利爾城堡今年已在特定日期對外公開，這座城堡自1679年起為卡爾文家族（Carnarvon）所擁有。海克利爾城堡過去幾年一直是知名電影和電視節目的拍攝場景，包括美國歌手約翰‧傳奇（John Legend）於2006年推出的音樂短片Heaven。

海克利爾城堡因在2010年拍攝虛構貴族克勞利家族（Crawley）居住的唐頓莊園，而再度受到讚賞。唐頓莊園電影上周於英國率先上映，20日將在美國上映。

知名英國影集唐頓莊園（Downton Abbey）將正式開放住宿，戲迷有機會在這...
知名英國影集唐頓莊園（Downton Abbey）將正式開放住宿，戲迷有機會在這間富麗堂皇且聲名遠播的莊園住一晚，體驗當「貴族或貴族夫人」。路透
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